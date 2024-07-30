TÜMOSAN, 2024-2025 futbol sezonunda Konyaspor’a isim ve forma göğüs sponsoru olarak destek vermeye devam edeceğini açıkladı.KONYA (İGFA) - Konyaspor’un sahadaki azim ve kararlılığına katkıda bulunarak, takımın yeni sezonda büyük başarılara ulaşmasını hedefleyen bu güçlü iş birliği kaldığı yerden devam ediyor.

TÜMOSAN, Konyaspor’un mücadele ruhunu ve kararlılığını destekleyerek, yerel topluma ve Türk sporuna katkı sağlamayı amaçlıyor.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, Konya'nın en önemli değerlerinden Konyaspor’a bu sezon da destek olma kararlılığına devam edeceklerini belirterek, "Şunu biliyoruz ki TÜMOSAN ismi Konyaspor’a çok yakıştı. TÜMOSAN Konyaspor ismini sadece faaliyet alanlarımız değil spora ilgi gösteren gencinden, yaşlısına herkes duydu. 2024-2025 sezonunda bu birlikteliğimizden doğacak sinerji ile Konyaspor’umuzun başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ise TÜMOSAN’ın desteğine yönelik yaptığı açıklamada, "Konyaspor’umuz ve Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketlerinden TÜMOSAN ile yaptığımız iş birliği, önümüzdeki sezonda devam edecek. Şehrimiz adına bu birlikteliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Konya'mızın iki büyük markasının ele ele vermesi ve birlikte yol alması, şüphesiz gücümüze güç katıyor. Konyaspor ve TÜMOSAN'ın geçen sezon başlayan bu güzel beraberliğinin devam ediyor olması bizleri fazlasıyla mutlu etti. Şahsım ve Konyaspor yönetimi adına, kulübümüze katkı veren şehrimizin markası TÜMOSAN'a ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Süper Lig 2024– 25 Sezonunda takımımızın adı TÜMOSAN Konyaspor olarak telaffuz edilmeye devam edecek. Ayrıca formalarımızın göğüs bölgesinde ‘TÜMOSAN’ yazısı yer alacak. Anlaşmamızın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Bu güç birliğinin artarak önümüzdeki sezonlarda devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.