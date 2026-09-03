Bursa İnegöl Belediyesi tarafından şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı etkinlikleri kapsamında Yeniceköy Mahallesi'nde düzenlenen konserde, İnegöl Belediyesi Gençlik Korosu seslendirdiği eserlerle vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı, İnegöl Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Yeniceköy Mahallesi'nde anlamlı bir konser programı gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede, İnegöl Belediyesi Gençlik Korosu sahne aldı. Şef Rıdvan Sayın'ın yönetimindeki gençlik korosu, birbirinden güzel şarkıları İnegöllüler için seslendirdi.

Koro eserlerinin yanı sıra solistler tarafından solo olarak seslendirilen eserler de geceye renk kattı.

Kurtuluş coşkusunun müzikle bütünleştiği programda vatandaşlar şarkılara zaman zaman eşlik ederek konserin coşkusuna ortak oldu.

Vatandaşların yoğun katılımıyla adeta bir bayram havasında gerçekleşen konseri, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş de takip etti. Program sonunda İnegöl Belediyesi Gençlik Korosu ve Şef Rıdvan Sayın, performansları dolayısıyla vatandaşlardan büyük alkış aldı.