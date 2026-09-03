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Gezinin ikinci programında ziyaretçiler, Türk dünyasının farklı topluluklarına ait kültür evlerinin ve sembolik yapılarının bulunduğu Türk Kültür Mahallesi'ne geçtiler. Katılımcılar Türk Kültür Mahallesi'ndeki Kültür Evleri'ni ziyaret edip Türk dünyasının yaşam tarzlarını yakından tanıma fırsatı buldular.

Gezinin ilk durağında katılımcılar Topkapı Kültür Parkı'nda yer alan, dünyanın ilk tam panoramik müzesi Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni gezdiler. Müzede katılımcılar İstanbul'un kuruluşundan başlayıp kuşatılmasını, fethini, Fatih Sultan Mehmet'in hayatını, hukuk, sanat ve medeniyete katkılarını minyatür, gravür ve resimlerle anlatan sergiyi incelediler.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin Güz Gezileri'nin Eylül ayı programı, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Türk Kültür Mahallesi ziyaretiyle başladı.

İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği Güz Gezileri'nin ilk programında Maltepeliler, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Türk Kültür Mahallesi'ni ziyaret ettiler.

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