Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, farklı branşlarda yetiştirdiği başarılı sporcularla ulusal ve uluslararası arenada 'Sporun Başkenti Kocaeli' ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Büyükşehir'in spora yönelik yatırımları, güçlü kulüp yapısı ve genç sporculara sunduğu destekler başarılarla karşılık buluyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yetenekli sporcuların keşfedilmesine ve gelişim süreçlerinin desteklenmesine önemli katkılar sunuyor. Bu doğrultuda geleceğin başarılı sporcularını yetiştiren Kağıtspor Kulübü, Nevşehir'de düzenlenen Tekerlekli Sürat Pateni Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. 17 ilden 42 kulüp ve 216 sporcunun katıldığı şampiyonada 2 antrenör ve 25 sporcuyla mücadele eden mavi-beyazlı ekip; 5 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.

ER MEYDANINDA KAĞITSPOR İMZASI

Kağıtspor'un başarıları CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2026 sezonunun 8. etabı olan 674. Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde de devam etti. Antalya'da gerçekleştirilen organizasyonda İbrahim Balta deste küçük boyunda birinci olarak altın madalya kazanırken, Salih Yıldız ise ayak boyunda ikinci sırayı alarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

HAVVA ALYURT DÜNYA ŞAMPİYONU

Kağıtspor uluslararası arenada da önemli bir şampiyonluk sevinci yaşadı. 7-13 Eylül tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Pilsen 2026 Dünya Challenger Şampiyonası'nda mücadele eden Havva Alyurt, tek kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Katıldığı her organizasyonda başarının sahibi olan Alyurt bir kez daha Kocaeli'ye büyük gurur yaşattı.

İBRAHİM DEMİREL BUDAPEŞTE'DE KÜRSÜDE

Kağıtspor'un milli judocusu İbrahim Demirel, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Grand Slam'de bronz madalyanın sahibi oldu. 67 ülkeden 504 sporcunun katıldığı organizasyonda 73 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Demirel, zorlu turların ardından bronz madalya müsabakasında İtalyan Giovanni Esposito'yu mağlup ederek kürsüye çıktı.

CEREN ÇETİNEL'DEN AVRUPA BRONZU

Kağıtspor'un başarılı sporcularından Ceren Çetinel, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Üniversiteler Arası Avrupa Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamladı. Avrupa arenasında bronz madalyaya ulaşan Çetinel, Kağıtspor'un uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

SEMAGÜL AVRUPA BİLETİNİ ALTINLA ALDI

Sırbistan'da düzenlenen Multi European Games Taekwondo 2026 Turnuvası'nda Kağıtspor altyapı sporcusu Semagül Dinçer altın madalyaya uzandı. Dinçer bu başarısıyla 26-29 Kasım tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Kocaeli'yi temsil etme hakkı kazandı.

KARATECİLERDEN 29 MADALYALIK GÖVDE GÖSTERİSİ

Kağıtspor'un genç karatecileri de İstanbul'da madalyalara ambargo koydu. 12-13 Eylül tarihlerinde düzenlenen Yıldızlar Karate Ligi 2. Etap Müsabakaları'nda Kağıtsporlu sporcular 8 altın, 9 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 29 madalya kazandı.

TAEKWONDOCULAR AVRUPA YOLCUSU

Sırbistan'da düzenlenen Multi European Games Taekwondo 2026 G1/E2 Turnuvası'nda Zehra Begüm Kavukcuoğlu gümüş, Ceren Çetinel ise bronz madalya kazandı. Elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza atan iki Kağıtsporlu sporcu, 26-29 Kasım tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek U21 Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Kocaeli'yi temsil etme hakkı elde etti.