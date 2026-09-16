Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı kapsamında Osmangazi Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kurtuluş Kupası Futbol Turnuvası, bölgedeki kent konseylerinin gençlik meclislerini bir araya getirerek, dayanışmayı güçlendirdi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla Osmangazi Kent Konseyi ev sahipliğinde Altınova Spor Tesisleri'nde düzenlenen Kurtuluş Kupası'na; Balıkesir Kent Konseyi, Bilecik Kent Konseyi ve Kütahya Kent Konseyi gençlik meclisleri katıldı. Bursa'nın kurtuluşunun 104'üncü yılının anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen organizasyonda gençler, yeşil sahada mücadelelerini ortaya koydu.

Turnuvada oynanan karşılaşmaları takip eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, mücadele eden tüm takımları tebrik ederek, organizasyona katkı sunan Türkiye Kent Konseyleri Birliği ile Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, Bilecik Kent Konseyi Başkanı Ayla Ercan, Kütahya Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci'ye günün anısına plaket takdiminde bulundu.

Kent konseyleri başkanları ise Bursa'nın kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla gençleri sporun birleştirici gücü etrafında buluşturan organizasyondan dolayı Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi'ne teşekkür etti.

'İSTİKLAL MADALYASI ŞEHİRLERİMİZE GELECEK DİYE DÜŞÜNÜYORUZ'

Turnuvanın Osmangazi Kent Konseyi'nin öncülüğünde gerçekleştirildiğini belirten Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan, 'Bu futbol turnuvası, bölgemizdeki önemli illerimizin birlikte hareket ettiğini, birlikte çalıştığını gösteren bir turnuva oldu. Buradaki gençlerimizin mücadelesi aslında sadece bir futbol mücadelesi değil. İllerimizin sahip olması gerektiğine inandığımız madalyaların gündeme getirilmesi ve bunun için ses olunması amacıyla da bu turnuvalar düzenlendi. İstiklal Madalyası talebimizi her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Madalyalarımızın illerimize gelmesi için mücadele edeceğiz. Bursa ve Balıkesir'in de İstiklal Madalyası alması gerektiğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.