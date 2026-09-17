Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Sanayi Mahallesi'nde hayata geçirilecek Vinsan Spor Kampüsü Projesi'nin ihalesi gerçekleştirildi. 4 isteklinin katıldığı ihalede muhammen bedel 1 milyar 313 milyon 235 bin 673 lira olarak açıklandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Sanayi Mahallesi'ndeki Vinsan Tesisleri içerisinde hayata geçirilecek Vinsan Spor Kampüsü Projesi'nin ihalesi gerçekleştirildi. Kocaeli'nin spor altyapısını güçlendirecek ve sporcuların gelişim süreçlerine kapsamlı katkı sunacak proje için düzenlenen ihalede muhammen bedel 1 milyar 313 milyon 235 bin 673 lira olarak açıklandı.

DEV PROJEYE 4 İSTEKLİ TEKLİF VERDİ

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Altyapı Şube Müdürü Mustafa Kurt'un başkanlığında gerçekleşen ihalede katılım sağlayan 4 isteklinin teklifleri açıldı. İhaleye katılan firmaların tekliflerinin değerlendirilmesinin ardından kazanan firmanın kesinleşmesiyle birlikte yer teslimi süreci başlayacak.

İzmit Sanayi Mahallesi'nde hayata geçirilecek Vinsan Spor Kampüsü, geniş kullanım alanları ve farklı spor branşlarına yönelik tesisleriyle dikkat çekecek. 18 bin 500 metrekare parsel alanında yükselecek kampüs, toplam 17 bin 265 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Projede jimnastik, fitness, rehabilitasyon ve çeşitli spor branşlarına hizmet verecek salonların yanı sıra VinsaSEM Spor Salonu ve Sportam binası da bulunacak.

SPOR ALTYAPISINA KAPSAMLI YATIRIM

Kampüste 8 farklı spor branşına özel salonların yanı sıra hidroterapi havuzları, fizyoterapi odaları, sauna, soğuk hava kabini ve sporcuların performansını değerlendirecek ölçüm merkezi bulunacak. Böylelikle Vinsan Spor Kampüsü, sporcuların antrenmandan performans ölçümüne, sağlıktan rehabilitasyona kadar ihtiyaç duyduğu birçok hizmeti tek merkezde buluşturacak.