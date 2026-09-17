Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, farklı branşlarda elde edilen başarılı sonuçlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, dağ bisikleti, masa tenisi, yağlı güreş ve karate branşlarında elde ettikleri derecelerle başarılarına devam ediyor.

Dağ bisikleti, masa tenisi, yağlı güreş ve karate branşlarında mücadele eden temsilcilerimiz elde ettikleri sonuçlarla podyuma çıkmayı başardı.

BÜYÜKŞEHİR SPORCULARI DAĞ BİSİKLETİNDE ZİRVEDE

Son olarak 11 ve 12 Eylül tarihlerinde Erzurum'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 7. Etap Dağ Bisikleti Yarışı (XCO) ve Yıldızlar Short Track (XCC) Müsabakalarında temsilcilerimiz önemli dereceler elde etti.

U15 Erkekler XCC (Short Track) kategorisinde mücadele eden Yusuf Akın, yarışı birinci tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Aynı kategoride Ömer Asaf Sağlam ikinci olurken, U11 Erkekler kategorisinde yarışan Yavuz Selim Kaba, hem XCC hem de XCO yarışlarında ikinci sırada yer aldı.

MASA TENİSİ SPORCULARIMIZ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YOLUNDA

Bir diğer organizasyon olan Türkiye Minikler Bölge Şampiyonasında Masa Tenisi sporcumuz Elçin Koyulhisarlı, ortaya koyduğu performansla şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Takım halinde de başarılı bir performans ortaya koyan temsilcilerimiz, organizasyonu beşinci sırada tamamladı. Elde edilen sonuçlarla birlikte sporcularımız, Türkiye Şampiyonası'na takım halinde ve ferdi olarak katılma hakkı kazandı.

YAĞLI GÜREŞTE TEMSİLCİLERİMİZ PODYUMU BOŞ BIRAKMADI

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü pehlivanları, Yağlı Güreş Gelişim Ligi kapsamında 23. Geleneksel Kocaeli Taşköprü Hasat Sonu Festivali'nde kürsüye çıktı.

Küçükorta Büyük Boy kategorisinde mücadele eden Ensar Bıyık ile Büyükorta kategorisinde güreşen Alparslan Tekmen, organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

KARATECİLERDEN MADALYA YAĞMURU

12-13 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Yıldızlar Ligi 2. Etap Karate Müsabakalarında ise temsilcilerimiz çok sayıda derece elde etti.

Müsabakalarda Elif Sıla Gider, Ömer Kayra Yılmaz, Yusuf Yağcıoğlu ve Yunus Emre Bozkurt kategorilerinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Zorlu mücadelelere sahne olan müsabakalarda Fatma Hifa Amasyalı, Mirza Ismarlayıcı, Ufkun Ali Akbaba ve Duygu Dip ikinci olurken Mina Ismarlayıcı, Zeynep Hafsa Amasyalı, Alparslan Batman ve Poyraz Çok üçüncülük elde etti.