Anafartalar Spor Kulübü Başkanı Av. Olgu Karataşoğlu, 5 yıllık görevinden iş yoğunluğu nedeniyle istifa etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Anafartalar Spor Kulübü'nde uzun süredir devam eden başkanlık dönemi sona erdi. Kulüp Başkanı Avukat Olgu Karataşoğlu, işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Karataşoğlu, yaptığı açıklamada başkanlık görevini 5 yıl boyunca büyük bir gururla sürdürdüğünü belirterek, '5 senedir büyük bir gurur ve şerefle yapmış olduğum Anafartalar Spor Kulübü başkanlığından, işlerimin yoğunluğu sebebiyle istifa etmiş bulunmaktayım' ifadelerini kullandı.

Açıklamasında kulübün yeni yönetimine de başarılar dileyen Karataşoğlu, yeni sezonda 1. Amatör Lig'de mücadele edecek takıma da lig yarışında başarı temennisinde bulundu. Kulübün yeni yönetimin önümüzdeki günlerde görev dağılımını yaparak çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.