Türkiye Süpermoto Şampiyonası, Anlas MiniGP 110 ve FIM MotoMini Türkiye Serilerinin finali ilk kez Bursa'da yapılacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu 2026 yarış takviminde yer alan Türkiye Süpermoto Şampiyonası, ANLAS MiniGP 110 ve FIM MotoMini Türkiye Serisi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Bursa Yarış Pisti'nde 18-20 Eylül tarihlerinde yapılacak. Yarışlar; Süpermoto Open/S3, Süpermoto 85 cc ve Süpermoto 65 cc, 50 cc ve 50cc Mini kategorilerinde organize edilecek. Şampiyonanın 4. Ayağı sıralama antrenmanlarıyla 19 Eylül Cumartesi günü start alacak. 20 Eylül Pazar günü ise birbirinden çekişmeli final yarışları Bursa'da ilk kez sahne olacak.

MİNİK YILDIZLAR MÜCADELESİNDE FİNAL HEYECANI

Türkiye Anlas MiniGP 110 Serisi'ndeki sporcular, Ohvale Türkiye, Anlas ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle Motor Sporları Gelişim Merkezi'nde ilk kez start alacak. 13 sporcunun yer aldığı Anlas MiniGP 110 yarışları ve FIM MotoMini Türkiye Serisinde hafta sonu hem büyük heyecan hem de final mücadelesi yaşanacak.

HIZ TUTKUNLARININ GÖZÜ KEPEZ'DE

Türkiye Musatti Drag Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayak yarışları 19-20 Eylül tarihlerinde Antalya'da yapılacak. Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kepez Drag Pisti'ndeki sezonun üçüncü heyecanı binlerce hız meraklısını bir araya getirecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu 2026 yarış takviminde yer alan Şampiyonada yarışlar Süper Street, Pro Street, Street2, Street 600, Standart 1, Standart 2, Pro 200, Pro 300 ve Kadınlar sınıfında düzenlenecek. Selçuklu Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenecek yarışlar, 19 Eylül Cumartesi günü antrenman ve sıralama etaplarıyla başlayacak. 20 Eylül Pazar günü ise birbirinden heyecanlı yarışlar Kepez Drag Pisti'nde start alacak