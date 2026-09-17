İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde organize edilen 2026 CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası Foça'da başladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle, Foça Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 2026 CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, açılış seremonisi ve karşılaşmalarla başladı. Avrupa'nın 35 ülkesinden Foça'ya gelen genç sporcular, ilk gün açılış kortejinde bir araya geldi. Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'na kadar devam eden ve renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüşün ardından meydanda açılış seremonisi gerçekleştirildi.

DÖRT GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Açılış programına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldırım, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçe protokolü, 35 ülkeden gelen sporcular, hakem heyeti ve çok sayıda Foçalı katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisiyle renklenen açılış seremonisinin ardından genç sporcular, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıktı. Şampiyonada eleme karşılaşmaları Ali İlçan Sosyal Tesisleri ve İtfaiye Meydanı'nda oynanırken, müsabakalar dört gün boyunca devam edecek.

DOSTLUK ATMOSFERİNDE SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜNÜ HİSSEDİLECEK

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen 70 takım mücadele ediyor. 32 kadın ve erkek takımının yer aldığı organizasyonda, dereceye giren sporcular 20 Eylül'de düzenlenecek ödül töreninde kupalarına kavuşacak. Foça'nın ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyona, genç sporcuların Avrupa şampiyonluğu mücadelesinin yanı sıra sporun birleştirici gücünü ve uluslararası dostluk atmosferini de kente taşıyor.