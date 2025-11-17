Konya Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocusu Esma Gökülü, Tokyo'daki 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Türkiye'yi ve Konya'yı gururlandırdı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesporlu Esma Gökülü, ülkemizi temsil ettiği Tokyo 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda judo kadınlar 63 kilo kategorisinde bronz madalya kazandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin gururu olan başarılı sporcuyu tebrik ederek, milli takıma olimpiyatlarda başarılar diledi.

2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam ediyor. Büyük heyecana sahne olan oyunlarda kadınlar 63 kilo kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Konya Büyükşehir Belediyesporlu Esma Gökülü, üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

80 ülkenin yer aldığı dev organizasyonda Gökülü'nün elde ettiği başarı, Türkiye adına ilk madalyalardan biri olarak öne çıktı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, azmi, çalışkanlığı ve başarısıyla Türkiye'nin gururu olan sporcuyu ve hocalarını tebrik ederek, olimpiyatlarda milli takım adına yarışan tüm sporculara başarılar diledi.

Esma Gökülü, daha önce Türkiye şampiyonalarında gençler ve yıldızlar kategorilerinde elde ettiği derecelerle dikkat çekmiş; ayrıca Brezilya'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatlarında gümüş madalya kazanarak uluslararası alanda da adını duyurmuştu.

26 Kasım'a kadar sürecek Deaflympics 2025'te Türkiye, 18 branşta toplam 186 sporcu ile mücadele ediyor. Esma Gökülü'nün bronz madalyası, organizasyonda milli takım adına önemli bir moral kaynağı oldu.