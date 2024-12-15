Konya Büyükşehir Belediyesi, çevresel sürdürülebilirlik ve operasyonel etkinlik açısından devrim niteliğinde bir adım atarak Türkiye’de bir ilki hayata geçirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye’de bir ilke imza atarak altyapı hizmetlerinde Dinamik Rotalama Sistemi’ni (DRS) uygulamaya koydu.

Sayaç açma, kesme ve değişim işlemlerinde kullanılan bu yenilikçi teknoloji, operasyonel süreçlerde verimliliği artırırken, çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor.

KOSKİ DRS, vatandaş taleplerini öncelik sırasına göre optimize ederek sahadaki ekiplerin hızlı ve etkin şekilde yönlendirilmesini sağlıyor. Akıllı cihazlarla entegre çalışan sistem, personelin sahada anlık erişim sağlayabileceği bir teknoloji sunuyor. Bu yenilik, sadece müdahale sürelerini kısaltmakla kalmıyor, aynı zamanda operasyonel etkinliği önemli ölçüde artırıyor.

KAYNAK VE ZAMAN YÖNETİMİNDE BÜYÜK KOLAYLIK

Sistemin sağladığı en büyük avantajlardan biri, kaynak verimliliği. GPS teknolojisi ile ekiplerin konumları gerçek zamanlı olarak izleniyor ve talepler, trafik yoğunluğu gibi etkenler göz önünde bulundurularak en uygun personele yönlendiriliyor. Bu sayede müdahale süreleri yüzde 20 oranında hızlanıyor. Yakıt ve iş gücü maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlanan sistemle birlikte operasyonel maliyetler de minimize ediliyor.

TRAFİK VERİSİ İLE ETKİN ROTA PLANLAMA

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, trafik yoğunluğunu da analiz ederek ekiplerin gereksiz zaman kaybını önlüyor. Belediye trafik verileri ve üçüncü taraf kaynaklardan elde edilen bilgilerle oluşturulan rota planlaması sayesinde, müdahale süreleri ortalama 15 dakikaya düşürülüyor. KOSKİ DRS, özellikle acil durumlarda vatandaşlara hızlı ve etkili hizmet sunulmasını mümkün kılıyor.

ÇEVRE DOSTU UYGULAMA

Dinamik Rota Sistemi’nin çevresel sürdürülebilirlik hedefleri açısından da önemli bir tarafı bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, çevre dostu özellikleriyle dikkat çeken sistemle, yıllık karbon emisyonlarında yüzde 15 oranında azalma sağlamayı hedefliyor. Tüm bunların yanı sıra sistem sayesinde, yakıt tüketiminin de minimize edilmesi bekleniyor.

KOSKİ’nin hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşıyacak olan bu sisteme gelecekte, randevu sistemi ve online takip özelliklerinin de eklenmesi planlanıyor. Böylece vatandaşlar, saha ekiplerinin tahmini varış sürelerini görebilecek ve bekleme süreleri minimuma inecek.