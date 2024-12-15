Keşan Belediye Meclisi’nce eski belediye binasının Köy Garajı olarak kullanılması kararının alınmasını ardından, yakalaşan kış mevsimi nedeniyle havaların kararması üzerine bu alana ışıklandırma ve yolcuların kış mevsiminde mağdur olmaması için durak yapılması isteniyor.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Buradaki bir grup minibüsçü “Artık kış mevsimine yaklaşıyoruz. Havanın erken kararması nedeniyle burası için Keşan Belediye Başkanlığı tarafından garajımıza ışıklandırma yapılmasını ve yolcuların ve mağdur edilmemesi için durak yapılmasını istiyoruz.

Bu konuda Keşan Belediye Başkanımız Mehmet Özcan’ın sesimize kulak vermesini ve kış gelmeden mağduriyetimizi gidermesini istiyoruz” şeklinde konuştu.