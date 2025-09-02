Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zabıta Haftası kapsamında zabıta personelini ağırlayarak teşkilatın 199. kuruluş yılını kutladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 199. yılını kutlayarak, şehrin huzur ve güvenliği için çaba gösteren tüm zabıtalara teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı, Zabıta Haftası kapsamında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Başkan Altay, Konya’nın düzenli bir şehir olmasında zabıtanın emeğinin büyük olduğunu ifade ederek, “Zabıta Teşkilatı’nın 199. yılını kutluyorum. Zabıta Haftası vesilesiyle şehrimizin düzeni, güveni ve huzuru için gece gündüz özveriyle çalışan zabıta personelimize teşekkür ediyorum. Tüm zabıtalarımıza görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.