Konya Valisi İbrahim Akın, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Çatalhüyük Melikşah İlkokulu'nu ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Öğrencilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, çocuklarla sohbet ederek yeni eğitim dönemine ilişkin temennilerini paylaştı. Öğrencilerin heyecanına ortak olan protokol üyeleri, sınıfları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Programa; Konya Valisi İbrahim Akın, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar katıldı.

Ziyaret kapsamında protokol üyeleri, Karatay Belediyesi tarafından ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için hazırlanan okul çantası, beslenme çantası ve kırtasiye setlerini de inceledi.

AKIN: BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIN VE OKUYUN

Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Konya Valisi İbrahim Akın, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler için başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Çocuklara derslerine düzenli çalışmalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Vali Akın, başarılı olmaları için gayret göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Belediyelerin eğitim alanında gerçekleştirdiği çalışmalara da değinen Vali Akın, yerel yönetimlerin öğrencilerin yanında olduğunu belirterek, çocukların eğitim hayatına katkı sunan çalışmalara imza atıldığını söyledi. Vali Akın, kırtasiye desteği dolayısıyla Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti.

KILCA: ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİM HAYATINA KATKI SUNMAYI ÖNEMSİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların eğitim hayatlarına katkı sunmanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, Karatay Belediyesi olarak öğrencilerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Kılca, 'Çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkı sunmayı ve onların ihtiyaç duyduğu alanlarda yanlarında olmayı önemsiyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hazırladığımız kırtasiye setlerini öğrencilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm evlatlarımıza yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyor, güzel bir eğitim dönemi geçirmelerini temenni ediyorum' dedi.