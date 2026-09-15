Bursa Kahve Festivali, kahve kokularını müziğin ritmiyle buluşturarak Sukaypark'ta binlerce kişiye keyifli anlar yaşattı.

BURSA (İGFA) - Kahve kokularının müziğin ritmiyle buluştuğu Sukaypark, hafta sonu Bursa'nın en renkli buluşma noktalarından birine dönüştü.

Osmangazi Belediyespor Kulübü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen Bursa Kahve Festivali'ni ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, stantları gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Gün boyu devam eden etkinliklerle hareketliliğin sürdüğü festivalde, Poizi ve Demet Akalın konserleri ise binlerce müziksevere coşku dolu bir gece yaşattı.

Osmangazi Belediyespor Kulübü'nün katkıları ve Opus FS iş birliğiyle ikinci kez düzenlenen organizasyon, Sukaypark'ta hafta sonuna ayrı bir renk kattı. Özenle hazırlanan stantlarda farklı kahve çeşitlerini deneyimleme fırsatı bulan ziyaretçiler, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle günün tadını çıkardı. Çocuklarıyla festivale katılan ailelerden gençlere kadar her yaştan ziyaretçinin ilgi gösterdiği program, gün boyunca yoğun katılımla devam etti.

Festival alanındaki stantları tek tek gezen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, firma temsilcileriyle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yoğun ilgiyle karşılanan Aydın, gençler ve ailelerle sohbet ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

'BURASI HALKLA DOLDUĞU ZAMAN GÜZEL'

Festivalin ikinci yılında Bursalıları yine Sukaypark'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

'Festivalimizin ikinci yılını düzenliyoruz. Hafta sonu boyunca konserlerimiz, stantlarımız ve etkinliklerimizle Osmangazilileri ve Bursalıları burada bir araya getirdik. Bu akşam da Demet Akalın ve Poizi konserlerimiz var. Gerçekten Osmangazi'mizde ve Bursa'mızda eksik olan bir alanı bu etkinlikle dolduruyoruz. İnsanlar çocukları ve aileleriyle birlikte, havanın da güzel olmasıyla burada çok keyifli vakit geçiriyor. Burası halkla dolduğu zaman güzel.'

Vatandaşların günlük hayatın yoğun temposundan uzaklaşarak güzel anılar biriktirmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkan Aydın, 'İnsanların buraya gelerek günlük yaşamın stresinden ve koşuşturmacasından bir nebze olsun uzaklaştığını, yüzlerindeki tebessümü gördüğümüzde biz de çok mutlu oluyoruz. Festivalimize gelen firmalarımıza, ailelerimize, çocuklarımıza, Bursalılara ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum' dedi.

KAHVE KOKUSUNA MÜZİĞİN RİTMİ KARIŞTI

Gün boyunca farklı etkinliklerle canlılığını koruyan Sukaypark'ta akşam saatlerinde sahne müziğin sevilen isimlerine kaldı. İlk olarak Poizi, sevilen parçaları ve enerjik performansıyla özellikle gençlerin büyük ilgisini topladı. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden müzikseverler, sanatçının performansıyla festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Demet Akalın ise sevilen şarkılarıyla Sukaypark'ı adeta dev bir açık hava konser alanına çevirdi. Alanı dolduran yüzlerce kişi, Akalın'ın şarkılarına eşlik ederken ortaya renkli görüntüler çıktı. Sahne performansı ve enerjisiyle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatan ünlü sanatçı, festivalin coşkusunu zirveye taşıdı.

Bursalıların yoğun ilgisiyle tamamlanan festival, kahve tutkunlarını, müzikseverleri ve aileleri aynı ortamda buluşturarak kentin sosyal yaşamına renk kattı.