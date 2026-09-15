Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiyelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik olarak kimyasal içerikli ürünlerin satış koşulları incelenirken, ürünlerin etiket ve kasa fiyatları da karşılaştırıldı.

MANİSA (İGFA) - Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla kırtasiyelerde yaşanan alışveriş yoğunluğunun artması üzerine kent genelindeki denetimlerini sıklaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sağlığı ve tüketici haklarının korunmasına yönelik kontroller gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan da yer aldı.

KİMYASAL İÇEREN ÜRÜNLERİN SATIŞ KOŞULLARI KONTROL EDİLDİ

Denetimlerde yapıştırıcı, boya ve benzeri kimyasal içerikli ürünlerin satış koşulları kontrol edildi. Bu ürünlerin öğrencilerin doğrudan kullanımına ve satışına ilişkin kurallar konusunda işletmelere bilgilendirme yapıldı. Özellikle öğrencilerin tek başına yaptığı alışverişlerde, mevzuata uygun satış yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

ETİKET VE KASA FİYATLARI KARŞILAŞTIRILDI

Zabıta ekipleri, kırtasiyelerde satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketlerini de kontrol etti. Raflarda yer alan fiyatlarla kasa fiyatları karşılaştırılırken, etiketlerin görünür, okunabilir ve güncel olup olmadığı incelendi. Kalem, defter, boya ve kitap gibi eğitim döneminde yoğun olarak kullanılan ürünlerde yapılan kontrollerle, tüketicilerin olası fiyat farklılıkları nedeniyle mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi amaçlandı.

DENETİMLER EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BOYUNCA SÜRECEK

Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ürünlere ulaşması ve tüketici haklarının korunması amacıyla kırtasiye denetimlerini eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürecek. Zabıta ekipleri, kent genelindeki işletmelerde gerekli kontrolleri gerçekleştirmeye devam edecek.