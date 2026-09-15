Antalya'nın ilk ve tek Matematik Kampüsü, Muratpaşa Belediyesi ile Özne Eğitim ve Değişim Derneği iş birliğinde 23 Eylül'de açılıyor. Kampüs, çocukları matematikle deneyerek, dokunarak, sorgulayarak ve çözüm üreterek buluşturacak.

ANTALYA (İGFA) - Açılış öncesi kampüsü ziyaret eden Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Ulusların bütün rekabeti matematik üzerine. Türkiye'de matematiğin bir seferberliğe dönüşmesine ihtiyacımız var' dedi.

Çağlayan Mahallesi'nde kurulan Matematik Kampüsü, SUM Matematik Müzesi ile Muratpaşa Belediyesi kreşini aynı yerleşkede buluşturuyor. Bilim ve teknolojinin ortak dili matematiği çocuklarla erken yaşta buluşturmayı amaçlayan kampüs, klasik eğitim anlayışının dışında yeni bir öğrenme ortamı sunuyor.

Çocukların karşılaştıkları problemleri anlamaları, farklı çözüm yolları geliştirmeleri, fikirlerini test etmeleri ve matematikle günlük yaşam arasındaki ilişkiyi keşfetmeleri kampüsün eğitim yaklaşımının temelini oluşturuyor.

MATEMATİK İÇİN SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, resmi açılış öncesinde kampüsü ziyaret etti. Yapay zeka, robotik sistemler, veri analizi, otomasyon ve biyoteknoloji gibi çağın belirleyici alanlarının güçlü bir matematik altyapısı üzerinde yükseldiğini belirten Başkan Uysal, ülkeler arasındaki bilimsel, teknolojik ve ekonomik rekabetin merkezinde matematiğin bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu yarışta geri kalmaması gerektiğini vurgulayan Uysal, matematik eğitiminin yalnızca okulların değil toplumun ortak meselesi haline gelmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Uysal, Türkiye'nin bilimde, teknolojide ve üretimde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alabilmesi için matematik alanında güçlü bir toplumsal atılıma ihtiyaç olduğunu belirterek şöyle konuştu:

'Ulusların bütün rekabeti matematik üzerine. Bence matematik bir seferberliğe dönüşmeli. Burada Özne Eğitim Derneği ile ortak bir proje olarak Muratpaşa'mızda Matematik Kampüsü'nü hayata geçiriyoruz. 23 Eylül'de açılışımız var. Bütün komşularımızı bekliyoruz.'

MATEMATİK DENEYİME DÖNÜŞECEK

Kampüsün merkezinde yer alan SUM Matematik Müzesi, matematiği çocuklar için soyut kavramlar bütünü olmaktan çıkararak dokunulabilir, denenebilir ve keşfedilebilir bir öğrenme deneyimine dönüştürüyor.

Müzede sayılar, geometrik şekiller, desenler, problem çözme ve matematiğin günlük yaşamla ilişkisini ele alan etkileşimli uygulamalar bulunuyor. Çocuklar burada yalnızca doğru cevabı bulmaya değil, 'Bu sonuca nasıl ulaştım?' sorusunun peşinden gitmeye teşvik ediliyor.

Deneyim alanlarında çocukların farklı problemlere çözüm üretmesi, kendi stratejilerini geliştirmesi, modeller oluşturması ve fikirlerini uygulayarak test etmesi amaçlanıyor.

Böylece matematik, ezberlenen işlemlerden oluşan bir ders olmaktan çıkıp düşünmenin, ilişki kurmanın ve çözüm üretmenin aracına dönüşüyor.

ANTİK SAYI SİSTEMLERİNDEN YAPAY ZEKAYA

SUM Matematik Müzesi'nde matematik yalnızca okul müfredatıyla sınırlı tutulmuyor. Antik sayı sistemlerinden origamiye, uzay matematiğinden yapay zekaya uzanan farklı başlıklar disiplinler arası atölyelerle çocuklarla buluşuyor.

5-6 yaş grubundan ortaokul öğrencilerine kadar farklı yaşlara yönelik hazırlanan programlarda çocukların matematiksel düşünme becerilerinin aşamalı olarak geliştirilmesi hedefleniyor.

Erken yaş gruplarında sayılar, renkler, şekiller ve desenler üzerinden keşif temelli etkinlikler gerçekleştirilirken ilerleyen yaşlarda karar verme, strateji geliştirme, model oluşturma, problem analizi ve farklı çözüm yollarını karşılaştırma çalışmaları öne çıkıyor.

Kampüste hafta sonu atölyeleri, okul sonrası programlar, eğitimci eşliğinde müze gezileri ve sınıf gruplarına yönelik 12-16 haftalık eğitim programları da düzenlenecek.

Antalya'nın ilk ve tek Matematik Kampüsü, 23 Eylül'de gerçekleştirilecek törenle kapılarını açacak.