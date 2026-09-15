Konya'daki üniversitelere ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin bu yıl da toplu ulaşımı 7 gün ücretsiz kullanabileceğini açıkladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'da bulunan üniversitelere yeni kayıt yaptıran öğrenciler için önemli bir ulaşım kolaylığı sunuyor.

Yeni öğretim döneminde Konya'yı tercih eden üniversite öğrencilerinin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma uygulamasının bu yıl da devam ettiğini kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her yıl olduğu gibi bu sene de gençlerin üniversitelerinin kendilerine verdiği öğrenci kartlarını, ilk kullandıkları andan itibaren belediyemize ait otobüs ve tramvaylardan 7 gün süreyle ücretsiz olarak faydalanabileceklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bu örnek ulaşım uygulamasından Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencileri yararlanabiliyor. Üniversitelerin öğrencilere verdiği akıllı elektronik öğrenci kimlik kartları, Konyakart sistemiyle entegre şekilde indirimli Konyakart olarak da kullanılabiliyor. Öğrenciler, üniversitelerin öğrenci işlerinden aldıkları akıllı elektronik kimlik kartlarını hem indirimli Konyakart olarak hem de 7 günlük ücretsiz abonman kartı olarak kullanabilecek.

ÜCRETSİZ ABONMAN İLK KULLANIMLA BAŞLIYOR

7 günlük ücretsiz abonman süresi, öğrencinin kartını toplu ulaşım araçlarında veya turnikelerde bulunan validatörlere ilk kez okutmasıyla başlayacak. İlk kullanım günü ve saatinden itibaren 7 gün boyunca ücretsiz ulaşım imkanı sunulurken, bu sürenin sonunda kart, öğrenci tarifesi üzerinden indirimli Konyakart olarak ücretli şekilde kullanılmaya devam edecek.

ÜCRETSİZ SÜRENİN ARDINDAN BAKİYE VE ABONMAN YÜKLENEBİLECEK

Ücretsiz abonman süresinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, Konyakart'larına bayilerden, kiosklardan veya internet üzerinden e-dolum kanalıyla bakiye ya da aylık abonman yükleyebilecek. Bayi ve kiosk ağıyla ilgili bilgilere Konyakart ve ATUS internet adresleri üzerinden ulaşılabiliyor.

KONYA'DA İKAMET VE YURT KAYDI İÇİN 20 GÜNLÜK SÜRE

İndirimli Konyakart kullanımında öğrencilerin Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki yerleşim yeri birinci ikamet adreslerinin Konya il sınırları içerisinde bulunması gerekiyor. Öğrenci yurdunda ikamet edenlerin ise onaylı yurt kayıt belgeleriyle Konyakart bürolarına başvurarak işlemlerini yaptırmaları gerekiyor. Şehir dışından Konya'ya gelen öğrencilere, ikamet ve yurt kayıtlarını tamamlamaları için 20 günlük süre tanınıyor.

AKTARMA HATLARINDA İKİNCİ VE İLAVE SEYAHATLER ÜCRETSİZ

Konyakart kullanıcılarına aktarma imkanları da sunuluyor. Buna göre aktarma hatlarında 60 dakika içerisinde yapılacak ikinci ve ilave seyahatler ücretsiz olacak. Diğer hatlarda ise 60 dakika içerisinde gerçekleştirilecek ikinci seyahat yüzde 40 indirimli olarak uygulanacak.