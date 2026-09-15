Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında, çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen etkinliklerini sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik 'Oyna, Eğlen, Keşfet!' sloganıyla Çocuk Şenliği düzenleniyor.

14-15-16 Eylül tarihlerinde Babil Su Sporları Merkezi önünde gerçekleştirilen şenlik, çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda 14-15 ve 16 Eylül tarihlerinde, 'Oyna, Eğlen, Keşfet!' sloganıyla düzenlenen 'Çocuk Şenliği', Babil Su Sporları Merkezi önünde çocukları buluşturmaya devam ediyor.

Çocuk Şenliği'nde çocuklar; şişme oyun parkurları, geleneksel çocuk oyunları, akıl ve zekâ atölyeleri ve yüz boyama etkinlikleriyle keyifli vakit geçiriyor.

Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte oyun ve hareketin yanı sıra, onların yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini destekleyen atölye çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Çocuklar okula başladıkları ilk gün kendileri için hazırlanan şenlikte doyasıya eğlendi ve 16 Eylül'e kadar şenlik coşkusuna ortak olmayı sürdürecekler.

ÇOCUKLAR HEM OYNUYOR HEM DE KEŞFEDİYOR

Çocukların akranlarıyla birlikte oyun oynayarak sosyalleşmelerine olanak sağlayan şenlikte, geleneksel çocuk oyunlarıyla geçmişten günümüze uzanan oyunların yaşatılması da amaçlanıyor.

Akıl ve zekâ atölyelerinde ise çocuklar farklı oyun ve materyallerle düşünme, dikkat ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Yüz boyama etkinliği ise çocukların en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri olurken, birbirinden renkli yüz tasarımları çocukların şenliğe dair anılarına neşe katıyor.

SERT: 'ETKİNLİKLERİMİZDEKİ AMAÇ, ÇOCUKLARIN SOSYAL GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK'

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda görev yapan Burcu Sert, Babil Su Sporları Merkezi önünde gerçekleştirdikleri ve 3 gün sürecek 'Çocuk Şenliği' hakkında detaylı bilgiler paylaşırken, 'Şenliğimiz kapsamında geleneksel çocuk oyunları, akıl-zekâ oyunları, yüz boyama etkinlikleri, şişme oyun parkurları ve çocuklara özel ikramlık dağıtımları gerçekleştirdik. Bu etkinlikleri; çocukların eğlenmesi, öğrenmesi ve sosyalleşmesi amacıyla yapıyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerinin, etkinliklerimizde güzel vakit geçirdiğini gözlemliyoruz. Okulların açıldığı ilk günlerde yaptığımız bu etkinliklerde, çocukların okuldan çıkıp geldiğini ve güzel zaman geçirdiğini gördük. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların sosyal gelişimini desteklemek için bu tür etkinliklere devam edeceğiz' dedi.