Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde hayata geçirdiği kent estetiği çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Kabadüz Çambaşı Yaylası'nda gerçekleştirdiği cephe yenileme çalışmalarıyla bölgenin doğal güzelliğine estetik bir görünüm kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Yokuşdibi Mahallesi'nde 42 binanın dış cephesini yenilemeye hazırlanıyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Kabadüz Yokuşdibi Mahallesi'nde uygulanacak proje kapsamında 42 binada kapsamlı cephe iyileştirme çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmalarla mevcut cephelerde gerekli söküm ve onarımlar yapılırken sıva ve mantolama uygulamaları, cephe boyası, söve ve kat silmeleri, pencere denizlikleri ile korkulukların yenilenmesi sağlanacak.

Ticari alanlarda da düzenlemeye gidilecek. Kepenk, tabela ve tenteler yenilenirken cephelerde görüntü kirliliğine neden olan kablo, klima dış üniteleri, yağmur iniş boruları ve antenler de düzenlenecek. Böylece yapıların daha düzenli, modern ve bütüncül bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

6 İLÇEDE ESTETİK DÖNÜŞÜM TAMAMLANDI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve gelmesinin ardından kent estetiğini ön plana alan cephe yenileme projeleri il genelinde etap etap hayata geçirildi.

Bugüne kadar Altınordu, Ulubey, Gürgentepe, Perşembe, Kumru ve Kabadüz Çambaşı Yaylası'nda gerçekleştirilen çalışmalarla yüzlerce yapının dış cephesi yenilenerek ilçe merkezleri ve turizm alanlarının şehir estetiğine katkı sağlayan daha düzenli bir görünüme kavuşması sağlandı.

AKKUŞ, GÖLKÖY VE ÜNYE'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ordu'da kent estetiğine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Akkuş, Gölköy ve Ünye'de cephe giydirme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yokuşdibi Mahallesi'nde başlayacak yeni etapla birlikte estetik dönüşümün kapsamı daha da genişletilecek.