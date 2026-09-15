Edirne Sultanköy'de sabaha karşı çıkan yangında yaklaşık 8 bin saman balyası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Sultanköy'de sabaha karşı eski futbol sahası mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle saman balyası yangını çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyüyerek alanı sardığı olayda, yaklaşık 8 bin saman balyası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yoğun duman ve alevlerin sardığı bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları sürerken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangının çıkış nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.