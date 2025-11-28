Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, üniversite öğrencileri için çeşitli geziler, etkinlikler düzenliyor. Etkinliklerde Konya'nın kültürel ve yenilikçi mekânları tanıtıldı. Ayrıca, 'Öz ve Biçim' oturumları ve fakültelerde tanışma organizasyonları yapıldı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Doğanhisar Meslek Yüksekokulu temsilciliği ile Gençlik Meclisi Ereğli Eğitim Fakültesi temsilciliği öğrencilerin Konya'yı daha yakından tanıması amacıyla gezi programları gerçekleştirdi.

Gençler, Kapsül Teknoloji Platformu, Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA), Konya Bilim Merkezi, Mevlâna Müzesi ve Atmosfer Bosna Gençlik Merkezi gibi mekanları ziyaret etti. Katılımcılar hem Konya'nın kültürel mirasını tanıma fırsatı buldu hem de şehrin gençlere yönelik yenilikçi mekânlarını yakından inceleme imkânı elde etti.

Verimli ve keyifli geçen program, temsilcilik üyelerinin şehirle daha yakından bağ kurmasına ve farklı alanlarda yeni deneyimler kazanmasına katkı sağladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi temsilciliği ise 'Öz ve Biçim Oturumu'nun ilk programını gerçekleştirdi. Serinin ilk buluşmasında Türk düşünce ve edebiyatının önemli ismi Yunus Emre ele alındı.

Katılımcılar, Yunus Emre'nin hayatı, düşünce dünyası ve eserleri üzerine keyifli bir sohbet ortamında değerlendirmeler yaparak oturuma aktif şekilde dahil oldu.

'Öz ve Biçim' oturumlarının, farklı isim ve konularla önümüzdeki dönemde de devam etmesi planlanıyor.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEMSİLCİLİĞİ TANIŞMA ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi temsilciliği de yeni dönem tanışma etkinliğini gerçekleştirdi.

Oyunlar eşliğinde keyifli bir şekilde gerçekleşen etkinlikte gençler hem birbirlerini tanıma fırsatı buldu hem de dönem içinde yapılacak çalışmalar ve fakülte özelindeki projeler üzerine sohbet etme imkânı yakaladı. Güzel Sanatlar Fakültesi temsilciliği, öğrencilerin aktif katılım gösterebileceği yeni etkinliklerle fakültedeki çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi temsilciliği ise, kaynaşma etkinlikleri kapsamında keyifli bir piknik programı düzenledi.

Öğrencilerin bir araya gelip fakülte içerisinde daha yakın bir iletişim kurmasını amaçlayan etkinlikte, samimi bir ortamda sohbetler edildi ve birlikte vakit geçirildi.