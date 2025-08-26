Konya’da kent içi ulaşımı rahatlatacak önemli bir yatırımda çalışmalar hızla sürüyor.KONYA (İGFA) - AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Meryem Göka, Selman Özboyacı, Mustafa Hakan Özer, Mehmet Baykan, Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, yapımı Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Stadyum - Şehir Hastanesi Tramvay Hattı birinci etabında incelemelerde bulundu. Başkan Altay, ikinci etabı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürdürülen hat tamamlandığında özellikle sanayi alanlarına ulaşım konusunda ciddi bir rahatlama oluşacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir Hastanesi’nden başlayıp Aslım Caddesi’ne kadar 11.2 kilometrelik Stadyum – Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın birinci etabındaki çalışmaları belediye olarak sürdürdüklerini ifade etti.

Devamında sanayiden başlayıp Aksaray Yolu Kavşağı, Novada Alışveriş Merkezi, Otogar Kavşağı, Barış Caddesi ve Stadyum’a kadar olan 10 kilometrelik kısmı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın gerçekleştireceğini ifade eden Başkan Altay, “İnşallah tamamlandığında Stadyumdan Şehir Hastanesi’ne, Adliye’ye ve Alaaddin’e kadar kesintisiz bir hatla Konya’nın trafiğini rahatlatacak bir iş gerçekleştiriyoruz. Yoğun bir şekilde Aslım Caddesi’nde çalışmalara devam ediyoruz. Hattımız tamamlandığında özellikle sanayi alanlarına ulaşım konusunda ciddi bir rahatlama oluşturacak. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen de çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Tramvay hattı Konya’mızın tüm çeperlerini kapsayacak şekilde kuşatıcı bir biçimde ulaşımı eksiksiz şekilde tamamlayacak bir yatırım. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tamamlandığında Konyalı vatandaşlarımız için vazgeçilmez bir taşıma unsuru olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.