Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Tarıma Engel Yok” projesi kapsamında Konevi İşitme Engelliler Ortaokulu’nda özel öğrencilerle birlikte sebze fidelerini toprakla buluşturdu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konevi İşitme Engelliler Ortaokulu’nda özel öğrencilerle buluştu.

Engeliler Haftası kapsamında okulu ziyaret eden Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı üyeleri tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Özel gençlerin verdiği konser için teşekkür ederek, her biriyle tek tek sohbet eden Başkan Altay, başarılarının devamını diledi.

Özel gençler ile Başkan Altay’ın sıcak ve samimi diyaloğu yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Başkan Altay, daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nin “Tarıma Engel Yok” projesi kapsamında okuldaki özel öğrencilerle birlikte sebze fidelerini toprakla buluşturdu.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü de tebrik etti.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da tarım şehri Konya’da yürütülen bu anlamlı proje için Başkan Altay’a teşekkür etti.

Bu arada bugüne kadar projeyle toplamda 8 bin 22 özel eğitim öğrencisine ulaşıldığı öğrenildi.