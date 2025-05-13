Edirne'de Keşan Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dallık Şenlikleri, bu yıl Kılıçköy Korusu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Vatandaşlar, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'daki geleneksel Dallık Şenliği yoğun katılımla gerçekleşti.

Aileleriyle birlikte Kılıçköy Korusu'na gelen vatandaşlar, açık havada piknik yaparak hem dinlendi hem de çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte çocuklar oyunlar oynarken, vatandaşlar da müzik ve sohbet eşliğinde güzel anılar yaşadılar.

Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, şenliğe katılanların annelerin de Anneler Günü'nü kutlayarak kadınlara karanfil dağıtırken; çocuklara da top hediye etti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Özcan, geleneksel Dallık Şenlikleri’nin toplumsal birlik ve dayanışma açısından önemine vurgu yaptı.

MECİDİYE’DE HIDIRELLEZ COŞKUSU

Öte yandan Mecidiye Köyü’nde baharın gelişini simgeleyen Geleneksel Dallık Şenliği coşkulu bir atmosferde kutlandı. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve birçok davetlinin katıldığı şenlikte birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Şenliğe katılan vatandaşlarla birlikte güzel bir gün geçirdiklerini belirten Mecidiye Muhtarı Gürkan Akça ise, “Birlikte geçirdiğimiz her an, Mecidiye için kurduğumuz daha güçlü, daha mutlu yarınların teminatıdır” diyerek, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.