KONYA (İGFA) - Konya'da, 'TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi' almaya hak kazanan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör firmaları için KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde Belge Takdim Töreni düzenlendi.

Törene, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin, Konya Ticaret Odası Başkan Vekili Lütfi Can Başaran, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Esat Bilici, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri katıldı.

'ÜNİVERSİTELERİMİZİN KALİTE KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞMASINDA ÜSTLENDİĞİ ROLÜ SON DERECE KIYMETLİ BULUYORUZ'

Törenin açılış konuşmasını yapan TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin; 'Bugün burada kaliteyi, güveni ve sürdürülebilir büyümeyi hep birlikte konuşmak için bir aradayız. Birazdan takdim edeceğimiz her belge kurumsal disiplinin, sistemli çalışmanın, sürekli iyileşmenin ve topluma karşı sorumluluğun somut bir göstergesidir. Bugün bu belgelerle, Konya sanayisinin attığı önemli bir adımı birlikte taçlandırıyoruz. TS ISO 46001 suyun ölçülerek, izlenerek verimli şekilde yönetilmesini sağlayan, işletmelerde maliyetleri düşüren, çevresel etkiyi azaltan ve sürdürülebilir üretimi güvence altına alan önemli bir yönetim sistemidir. Bu anlamlı programa ev sahipliği yaparak bizleri üniversite-sanayi-gençlik buluşmasının en güzel örneklerinden biriyle buluşturan KTO Karatay Üniversitesi'nin kıymetli Rektörüne ve üniversite yönetimine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Üniversitelerimizin kalite kültürünün yaygınlaşmasında, standart bilincinin genç nesillere aktarılmasında ve sanayi ile güçlü bağlar kurulmasında üstlendiği rolü son derece kıymetli buluyoruz. Nazik ev sahiplikleri ve katkıları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum' dedi.

'SUYUN VERİMLİ KULLANILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ'

Konya Ticaret Odası Başkan Vekili Lütfi Can Başaran; 'Su verimliliğinin şehrimiz ve bölgemiz için ne kadar hayati olduğunu biliyoruz. Bu belgelendirme sisteminin sanayicilerimize ve kurumlarımıza kazandırılmasında öncülük eden TSE Başkanımız Sayın Mahmut Sami Şahin'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarında bölgemizin kapasitesini artırmak kadar, mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanılması da büyük önem taşımaktadır. Konya Ticaret Odası olarak uygulamalarıyla örnek olan bir kurum olma hedefiyle bu belgeyi son derece kıymetli buluyoruz. Bu anlayış doğrultusunda oda iştiraklerimize ait tüm binalarda suyun verimli kullanımına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Suyun verimli kullanımına yönelik tasarruf, izleme ve iyileştirme odaklı uygulamaları hayata geçiriyoruz. İnanıyoruz ki kamu, özel sektör ve üniversiteler arasında kurulacak güçlü iş birlikleri sayesinde; su verimliliği konusunda bölgemizde örnek gösterilen bir model oluşturabiliriz. Bu değerli organizasyonun, kalite bilinci ve sürdürülebilirlik kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkılar sunmasını temenni ediyor; emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

'KAMPÜSLERİMİZDE HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ UYGULAMALARLA ÖRNEK BİR MODEL OLUŞTURUYORUZ'

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç; 'KTO Karatay Üniversitesi olarak kalite süreçlerine çok önem veriyoruz. Üniversiteler arasında, özellikle TSE ile yürüttüğü iş birlikleri sayesinde belge alan ve bu alanda öne çıkan yükseköğretim kurumlarından biriyiz. Kurumsal akreditasyon alma başarısını gösteren Türkiye'deki ilk 50 üniversite arasında yer almamız da bu yaklaşımın somut bir göstergesidir.

TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi iklim değişikliğinin etkisiyle ülkemizde giderek derinleşen su krizine çözüm üretmeyi, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır.

Üniversite olarak bu alanda akademik çalışmalar yürütüyoruz. Bununla birlikte, ürettiğimiz bilginin uygulamaya nasıl aktarılacağını ortaya koymayı da kurumsal bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz.

Su verimliliği ve sürdürülebilirlik alanında, kampüslerimizde hayata geçirdiğimiz uygulamalarla örnek bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Üniversitelerin topluma rehberlik eden kurumlar olduğuna inanıyor, kalite ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımların yaygınlaşmasına katkı sunmayı önemsiyoruz. Bugün burada düzenlenen bu programın; kamu kurumları, özel sektör ve akademik camia arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturacağına, su verimliliği konusunda farkındalığı artıracağına inanıyorum. Belge almaya hak kazanan tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum' ifadelerine yer verdi.