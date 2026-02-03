Uluslararası Esnaf Birliği (UEB) Genel Başkanı Mehmet Özdil, Şile'nin yerel üretimini ve tarımsal potansiyelini güçlendirecek projeler için önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - UEB Başkanı Mehmet Özdil, Şile Tıbbi Aromatik Bitkiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tuncay Eskin ve Ağva Belde eski Belediye Başkanı Ali Acar ile bir araya gelerek Şile'nin kalkınmasına katkı sunacak projeleri değerlendirdi.

Toplantıda, bölgenin tarımsal potansiyelinin etkin kullanımı, tıbbi ve aromatik bitkiler başta olmak üzere yerel üretimin desteklenmesi ve kooperatifçilik temelli üretim modellerinin geliştirilmesi konularında somut adımlar ele alındı.

Genel Başkan Özdil, UEB'nin yerelden ulusala uzanan vizyonu doğrultusunda Şile'ye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, iş birliklerinin sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacağını vurguladı.