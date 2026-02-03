Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2025 yılı içerisinde kent genelinde bin 300 adet ağaç, 20 bin 35 adet çalı ve 1 milyon 620 bin 347 adet mevsimlik çiçeği toprakla buluşturdu. Trabzon'un yeşil alan miktarı 180 bin metrekare artırıldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2025 yılı boyunca şehir genelinde kapsamlı peyzaj, bakım ve yeşillendirme çalışmaları yaptı.

Ortahisar başta olmak üzere 18 ilçede yürütülen çalışmalarla kavşaklar, refüjler, parklar ve sosyal yaşam alanları daha estetik ve kullanışlı hale getirildi. 2025 yılı içerisinde kent genelinde bin 300 adet ağaç, 20 bin 35 adet çalı ve 1 milyon 620 bin 347 adet mevsimlik çiçek toprakla buluşturuldu.

Yapılan çalışmalarla birlikte Trabzon'un yeşil alan miktarı 180 bin metrekare artırıldı. Ayrıca 18 ilçede toplam 2 milyon 816 bin 695 metrekarelik alanda peyzaj bakım ve onarım çalışmaları rutin olarak gerçekleştirildi.

PARKLAR VE SPOR ALANLARI YENİLENDİ

Yıl içerisinde vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlayacak yatırımlar da hayata geçirildi. Bu kapsamda 18 adet çocuk parkı, 843 adet kent mobilyası ve 30 adet fitness aleti montajı yapıldı. Park ve yeşil alanların sürdürülebilirliği için 88 adet ağaç restorasyonu, 96 bin 803 adet bitki ilaçlaması, 42 bin 478 adet fidan üretimi gerçekleştirildi. Ayrıca 16 bin 350 metre sulama hattı döşenirken, 3 bin 200 kilometrelik yol kenarı budama çalışması yapıldı. Kent genelinde 93 kamu kurum ve kuruluşunun bahçelerinde bakım, onarım ve kent mobilyası montaj çalışmaları tamamlandı.

TİKOM TALEPLERİ CEVAPLANDI

Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi (TİKOM) üzerinden Park ve Bahçeler Dairesi'ne iletilen 2 bin 322 talebin 2 bin 311'i kısa sürede çözüme kavuşturuldu. Bunun yanı sıra şehrin farklı noktalarında bakım, yapım, onarım, budama, ilaçlama ve sulama çalışmaları yıl boyunca devam etti.

2025'TE TAMAMLANAN PEYZAJ PROJELERİ

2025 yılı içerisinde hayata geçirilen önemli peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları arasında; Kanuni Bulvarı Karşıyaka Kavşağı, Havalimanı ve Ayasofya viyadük altları, Çilekli Düşler Köyü Okulu, Hayri Gür Bağlantı Yolu şev düzenlemesi ve ışıklı tabela yapımı, Kaşüstü iç kavşak, Akçaabat ve Yomra giriş kavşakları, Düzköy Yolu orta refüj, Hayrat Mesire Alanı, Çaykara Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesi, Uzungöl çevresi korkuluk onarımları, Yalıncak Plajı yürüyüş ve bisiklet yolu, Ganita Parkı, Zağnos Vadisi, Millet Bahçesi, Meydan Parkı ve Fatih Parkı zemin yenileme çalışmaları yer aldı. Faroz-Beşirli yürüyüş yolunda ise kauçuk zemin yenileme çalışmaları devam ediyor.

2026'DA YENİ PROJELER YOLDA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında yeşil alan yatırımlarını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Meydan Köprü Altı peyzaj düzenlemesi, Tabakhane Vadisi Süs Bitkileri Üretim ve Eğitim Merkezi, Kanuni Bulvarı Yenicuma viyadük altı düzenlemesi, Fidanlık Park, Botanik Park 2. Etap ve Oyuncakistan, Toklu Yeni Oyuncakistan ile çeşitli mahallelerde yeni çocuk parkları projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.