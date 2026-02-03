Muğla Dalaman Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Sezer Durmuş başkanlığında yapıldı. Toplantıda toplam 14 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

MUĞLA (İGFA) - Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Sezer Durmuş, belediyenin çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Dalaman'da hayata geçirilen hizmetlere değinen Durmuş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Dalaman Belediyesi'nin yatırım ve hizmetlerine aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Durmuş, spor alanında elde edilen başarıları da paylaştı. Durmuş, 'Göreve geldiğimiz yıl 2. Lig Kadın Voleybol Takımımızı kurmuştuk. Geçtiğimiz yıl yarı finalde elendik. Bu yıl ise namağlup olarak çeyrek finale çıkmaya hak kazandık. 13, 14 ve 15 Şubat tarihlerinde Ankara'da oynanacak çeyrek final karşılaşmalarına katılacağız. Ayrıca geçtiğimiz hafta, merhum Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay anısına Manisa Akhisar'da düzenlenen turnuvada takımımız birinci oldu. Dalaman'a kupa ve plaketlerle döndüler. Bahçeşehir Koleji Dalaman Belediyespor Voleybol Takımı yöneticilerine, sporcularımıza ve sponsorumuza teşekkür ediyorum' dedi.

Başkan Durmuş, geçtiğimiz hafta otomobil çarpması sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Birkan Çillimoğlu'nu da anarak, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti. Trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Durmuş, bu konuda tüm kurumların daha hassas davranması gerektiğini ifade ederek, gerekli çalışmaların artırılması çağrısında bulundu.

Toplantıda belediyenin mali durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Durmuş, Dalaman Belediyesi'nin son bir yıldaki gelir ve gider tablosunu paylaştı. Durmuş, 'Bugün itibarıyla toplam gelirimiz 713 milyon 614 bin lira, giderimiz ise 734 milyon 735 bin lira. Belediyemizin toplam borcu 40 milyon liradır. Ancak hiçbir bankaya kredi borcumuz, vergi dairesine ya da SGK'ya borcumuz bulunmamaktadır. Personelimize ve emekli personelimize herhangi bir borcumuz yoktur. Kasamızda yaklaşık 10 milyon lira bulunmaktadır. Bu durumda net borcumuz yaklaşık 30 milyon liradır. Önümüzdeki günlerde belediyemizin mali durumunu vatandaşlarımızla şeffaf bir şekilde paylaşacağız' diye konuştu.

Başkan Durmuş'un konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 2. el 1 adet M2 sınıfı minibüs ile 2. el 1 adet N1 sınıfı kapalı kasa kamyonet alımı oy birliğiyle kabul edildi.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 86. maddesi kapsamında, Dalaman sınırları içerisinde doğal gaz altyapısı yapılacak yollar için alınacak yol harcamalarına katılım paylarının hesaplanması konusu görüşülerek İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/f maddesi gereğince, 2026 yılı ücret tarifesinde bazı kalemlerin revize edilmesi ve yeni kalemlerin eklenmesine ilişkin gündem maddesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca, Dalaman Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı bütçe içi işletmelerde satılan ürünlerin fiyatları görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.