İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İzmir'in tarım, altyapı ve kentsel dönüşüm sorunlarını sert sözlerle eleştirirken, çözüm odaklı projelerle kentin kalkınmasını hedeflediklerini açıkladı.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İzmir Türk TV'de yayınlanan Her Şeyi Konuşalım programında kentin kronik sorunlarını gündeme taşıdı. Doğan, İzmir'in siyasi çekişmeler nedeniyle yıllardır ihmal edildiğini belirterek, 'İzmir polemik değil, çözüm istiyor' dedi.

Tarımın stratejik bir alan olmasına rağmen yeterince desteklenmediğini söyleyen Doğan, İYİ Parti'nin tarım fuarındaki çalışmalarının sadece vitrin amaçlı olmadığını vurguladı. Üreticilerle yapılan anket ve görüşmelerle İzmir'in tarım haritasını çıkardıklarını ifade eden Doğan, 'Eleştirmek kolay, biz veriyle konuşuyoruz' dedi.

Adalet sistemi ve uzun tutukluluk sürelerini eleştiren Doğan, sabaha karşı yapılan operasyonların toplumsal güveni zedelediğini belirtti. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yapılan cezaevi ziyaretini bu kaygıların bir örneği olarak gösterdi ve 'Adalet bir baskı aracına dönüşürse devletin temeli sarsılır' uyarısında bulundu. Buca Cezaevi arazisinin yapılaşmaya açılmasına karşı çıkan Doğan, kentin yeşil alanlarının korunmasının önemine dikkat çekti. Su krizi ve altyapı eksikliklerinin alarm verdiğini söyleyen Doğan, 'İzmirli yağmurda ölüyor, kurakta susuz kalıyor. Bu kader değil, plansızlıktır' dedi.

Kemeraltı esnafının sorunlarına da değinen Doğan, bölgenin ihmalle karşı karşıya olduğunu ve ekonomik daralmayla kan kaybettiğini ifade etti. Kentsel dönüşümde yetki sahibi kurumların sorumluluk almaktan kaçındığını belirten Doğan, depremzedelerin hâlâ evlerine kavuşamadığını hatırlattı.

Ülkü Doğan, İYİ Parti'nin sadece eleştiren değil, çözüm üreten bir parti olduğunu vurgulayarak, İzmir için 50 yıllık yol haritalarının hazır olduğunu söyledi. Genç girişimcilik, inovasyon ve üretim merkezi hedefiyle kentin kalkınacağını belirten Doğan, programı, 'Biz herkesi makulde buluşturmayı hedefliyoruz. İzmir'i bu anlayışla ayağa kaldıracağız' sözleriyle tamamladı.