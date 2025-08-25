Konya'da Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve yeni döneme güçlü bir başlangıç yapmak amacıyla Hizmet İçi Eğitim Programı düzenledi.KONYA (İGFA) - Kahvaltıda SOBE Otizm Spor Oyunları’na katkıda bulunan eğitimcilere SOBE Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Targun Polat, yönetim kurulu üyeleri Ali Erbaşı, Mehmet Akcan ve Süleyman Oğuz tarafından plaket takdim edildi.

Kahvaltı buluşmasının ardından SOBE Vakfı Konferans Salonu’nda başlayan eğitim programına farklı branşlardan yaklaşık 130 eğitimci katıldı.

Program süresince otizmli bireylerin eğitiminde dünyada ve Türkiye’de uygulanan güncel bilimsel yöntemler, sınıf içi uygulamalar, öğretmen-aile iş birliği ve vaka analizleri gibi başlıklar ele alındı.

UZMAN İSİMLER DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Hizmet içi eğitim programında alanında uzman akademisyenler ve uygulayıcılar, eğitimcilere bilgi ve deneyimlerini aktardı.

Programın ilk gününde Doç. Dr. Ali Kandeğer ve Dr. Hasan Ali Güler, “Otizmde Çocuk ve Ergenlikten Erişkinliğe Geçiş Süreçleri” oturumunda, Psikolojik Danışman Halime Bayram ve Psikolog Şerife Beyza Soysal Metin ise “Oryantasyon” başlıklı sunumda bulundu.

İkinci gün oturumunda ise Dr. Ersin Ufuk Timuçin, “Otizm Spektrum Bozukluğuna İşlevsel Yaklaşım” konulu sunum gerçekleştirecek.

Üçüncü gün BCBA Başak Topçuoğlu, “Güvenli Müdahale Eğitimi” ile öğretmenlere kriz anlarında uygulanabilecek bilimsel temelli müdahale yöntemlerini aktaracak. Dördüncü günün programında Uzman Zeynep Takı Kapıdaş ve Psikolojik Danışman Ülkü Sümeyye Sütcü, “Doğal Gelişimsel Davranışsal Yöntemler (Proje ImPACT Model)” başlıklı sunum yapacak. Programın son gününde ise Dr. Öğretim Üyesi Gülce Alev Savtak, “Zihin Kuramı, Pragmatik Dil Gelişimi ve Yürütücü İşlevler” başlıklı oturumu gerçekleştirecek. Ardından Uzman Psikolojik Danışman Habibe Kelleci, “İş Hayatında Özşefkat” sunumu ile öğretmenlerin kişisel gelişimine ve mesleki motivasyonuna katkı sağlayacak.

Program boyunca katılımcılara yalnızca teorik bilgiler aktarılmakla kalınmadı; aynı zamanda vaka analizleri, grup çalışmaları ve atölyeler aracılığıyla uygulamalı deneyimler kazandırıldı.