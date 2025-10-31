Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı'nda çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi'nin birinci etabında ray döşeme, ray birleştirme ve cadde asfaltlama çalışmalarını bir bir tamamlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KONYARAY Banliyö Hattı, Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi, Barış Caddesi tramvay hattı gibi toplu ulaşım alanında Konya tarihinin en önemli projelerini bu dönemde hayata geçirmek için yoğun uğraş verdiklerini kaydetti.

Raylı sistem projelerinin projelerin Konya toplu ulaşımına yeni bir vizyon getireceğini vurgulayan Başkan Altay, 'Belediyemiz tarafından yapımı sürdürülen Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı birinci etabında, Şehir Hastanesi arkasında ray döşeme çalışması devam eden ama diğer çalışmaları tamamlanan Şehit Burak Aydoğan Caddesi'nde asfalt çalışması yaptık. Burası okul bölgesi olduğu için sürücülerimizin sorun yaşamaması için tek taraflı araç trafiğine kapatılan caddeyi yeniden gidiş-dönüş yönünde sürücülerimizin kullanımına açtık. Hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

DEMİR AĞLARLA ÖRDÜĞÜMÜZ KONYA'MIZA TOPLU ULAŞIMDA ÇAĞ ATLATACAĞIZ'

Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın ikinci etabında da Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı tarafından çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini aktaran Başkan Altay, 'Demir ağlarla ördüğümüz Konya'mıza toplu ulaşımda çağ atlatmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hedeflediğimiz tüm raylı sistem yatırımlarımızı tamamladığımızda inşallah hem trafik yükü azalacak hem de vatandaşlarımız sağlık, eğitim ve sanayi bölgelerine daha kısa sürede ulaşabilecek' değerlendirmesinde bulundu.

Adliye önünde bulunan Furkan Doğan Caddesi'nde de asfalt çalışması gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi, Adliye-Şehir Hastanesi arasındaki bağlantıyı sağlayacak 1.4 kilometrelik raylı sistem güzergahındaki Yeniceler Caddesi'nde de asfalt çalışması yapacak.