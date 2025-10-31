DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta: Kestelek Pompaj Sulaması'nda yüzde 60 fiziki gerçekleşme sağlandı. 4 mahallede tarım arazileri modern sulamaya geçecek.
BURSA (İGFA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Mustafakemalpaşa Kestelek Pompaj Sulaması inşaatında çalışmaların hızla ilerlediğini açıkladı.
Proje tamamlandığında 4 mahallede 5 bin 440 dekar tarım arazisi modern basınçlı borulu sulama sistemine kavuşacak.
Yüzde 60 fiziki gerçekleşme sağlandıği projede 20 bin metre PE100 boru ve 785 metre çelik cebri boru imalatı tamamlandı.
Orhaneli Çayı üzerindeki Kestelek Regülatörü olan ana su kaynağı; toplam 21 bin 855 metre PE100 boru, 800 metre cebri boru, 128 sanat yapısı, 1 pompa istasyonu, 1 regülatör, 1 regülasyon havuzuna sahip.
DSİ Genel Müdürü Mehmet akif Balta, Mustafakemalpaşa'nın bereketli toprakları modern sulama ile verimlilikte sıçrama yapacağını belirtirken, projenin su tasarrufu ve tarımsal üretimin artırılmasını hedeflediği kaydedildi.