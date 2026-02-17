Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ücretsiz açık otopark projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Akarbaşı Mahallesi'nin ardından Gökmeydan ve Sümer mahallelerinde de çalışmalar sürüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, artan araç sayısı ve mahallelerin gelişen yapısına paralel olarak ücretsiz açık otopark alanlarını kente kazandırmayı sürdürüyor.

Akarbaşı Mahallesi'nde tamamlanan çalışmanın ardından Gökmeydan ve Sümer mahallelerinde de yeni otopark projeleri için Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri sahada çalışmalarına devam ediyor.

Şehir Plancısı Hatice Yağmur Cevizli, mahallelerin gelişen yapısı ve artan araç sayısıyla birlikte yaşam alanlarını daha konforlu ve düzenli hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, açık ve ücretsiz otopark alanı çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade etti.

Cevizli, 2026 Eskişehir Yılı kapsamında Gökmeydan ve Sümer mahallelerinde planlanan projelerin kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Gökmeydan Mahallesi'nde yer alacak Ulus Otoparkı, bin 270 metrekare alanda 37 araç kapasiteli olarak planlandı. Sümer Mahallesi'ndeki İskele 26 Otoparkı ise 870 metrekare alanda 28 araç kapasitesine sahip olacak şekilde projelendirildi. Ayrıca her iki otoparkta da bisiklet ve motosikletler için park yeri olacak.