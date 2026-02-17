Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler Altınordu Atatürk Rıhtımı'nda yapılan uzatma çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Güler, projenin tamamlanmasıyla birlikte Ordu'ya muhteşem bir eser kazandırılacağını söyledi.

ORDU (İGFA) - 1960'lı yıllardan bu yana yolcu ve yük taşımacılığında aktif olarak kullanılan, 2017 yılında kapatıldıktan sonra şehir turizmine hizmet vermeye başlayan rıhtım, yeniden deniz turizmine kazandırılıyor. Başkan Güler'in girişimleriyle başlatılan proje kapsamında kazık çakma ve tabliye yerleştirme çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

'ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR'

Altınordu Atatürk Rıhtımı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güler, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Güler 'Çalışmalarımız tüm hızlıyla devam ediyor. Buradaki çalışmalarımızı inşallah bir an önce bitireceğiz. Denizin bittiği noktadan 40 metre derine kazıklarımız çakılıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Ordu'muz muhteşem bir eseri kazanmış olacak' dedi.

140 METRE UZATILACAK, 410 METREYE ULAŞACAK

Ordu Büyükşehir Belediyesince yürütülen proje kapsamında rıhtım 140 metre uzatılarak toplam 410 metre uzunluğa çıkarılacak. Böylece özellikle kruvaziyer turizmi açısından Ordu önemli bir merkez haline gelecek. Proje çerçevesinde ayrıca 3 bin 900 metrekarelik rıhtım alanı oluşturulacak, 2 adet yat ve yolcu teknesi iskelesi yapılacak ve modern bir yolcu kabul merkezi inşa edilecek.

Rıhtım tamamlandığında Altınordu Atatürk Rıhtımı Ordu'nun denizle bağını güçlendiren, turizm potansiyelini artıran ve şehre ekonomik katkı sağlayan önemli bir yatırım olarak hizmet verecek.