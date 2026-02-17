Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara en uygun ve kaliteli hizmeti sunmaya devam edecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir BELPAŞ'ın sosyal tesisleri Ramazan'ın vazgeçilmez mekânları olacak. Ormanpark, Millet Kıraathanesi, Uçak Kıraathanesi, Yenikent Park, Karaman Park, Elegant Restoran ve Karasu Acarlar Longozu, zengin menü, uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla Ramazan ayında en güzel sofların kurulduğu alanlar olacak.

VAZGEÇİLMEZ MEKANLAR

Zengin menü, uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla vatandaşlara kapılarını açacak Ormanpark, Aziz Duran Parkı, Millet Kıraathanesi, Uçak Kıraathanesi, Elegant Restoran, Kampüs Öğrenci Lokantası, Karaman Park, Yenikent Park ve Karasu Acarlar Longozu, tesisleri bu Ramazan ayında da şehrin vazgeçilmezi olacak.

RAMAZAN SOFRASINA DAVET

Konu ile ilgili BELPAŞ'tan yapılan açıklamada, 'Ormanpark, Aziz Duran Parkı, Millet Kıraathanesi, Uçak Kıraathanesi, Elegant Restoran, Kampüs Öğrenci Lokantası, Karaman Park, Yenikent Park ve Karasu Acarlar Longozu tesislerimizle, iftarlarda ve sonrasında vatandaşlarımıza hizmet sunmaya devam ediyoruz. Sunulan hizmetin kalitesi ve ürün çeşitliliği ile tüm Sakarya'yı Ramazan sofralarına davet ediyoruz' ifadelerine yer verildi.