Konya ile Meram’ın zengin kültürünü tanıtmak amacıyla Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Müze Meram’ özel misafirleri ağırladı.KONYA (İGFA) - Nevşehir Rehberler Odası’na bağlı turist rehberleri, Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi’ni ziyaret etti.

Konya insanının doğumundan ölümüne kadar her anının anlatıldığı müzeye hayran kalan rehberler, Konya yöresel yemeklerinin de tadına baktı.

Meram Belediyesinin Konya ile Meram tarihi ve kültürünü tanıtmak amacıylahayata geçirdiği Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi ‘Müze Meram’ Nevşehir Rehberler Odası’na bağlı turist rehberlerini ağırladı. Konya ve Meram’ın köklü ve zengin geçmişine ışık tutan müzeyi gezen rehberler, sergilenen eserler ve sunumlar karşısında hayranlıklarını dile getirdi.

Ziyaretçilerine Konya’nın tarihi ve kültürel değerlerini adeta yaşatarak aktaran Müze Meram’da sergilenen geleneksel yaşam alanlarına büyük ilgi gösteren rehberler, Konya mutfağının eşsiz lezzetlerini de tatma fırsatı buldu. Tirit, Bamya Çorbası, Tandır Böreği, Sacarasıve Höşmerim Tatlısı konuklardan tam not aldı. Müze Meram’ın hem görsel hem de kültürel açıdan zengin bir deneyim sunduğunu belirten Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur, “Müzeciliğin en önemli taraflarından biri de yaşanmışlıkları göstermesidir. Müze Meram bunu en güzel şekilde başarmış.” diye konuştu.

Yaptığı açıklamada Konya Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak geldikleri Konya’da, 60 üyeyle birlikte Çatalhüyük Karşılama Merkezi ve Müze Meram’da inceleme yapma fırsatı bulduklarını ifade eden Özay Onur, her iki yatırımın da turizm açısından çok önemli ve değerli olduğuna vurgu yaptı. Ziyaret ettikleri Çatalhüyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi ve Müze Meram’a hayran kaldıklarını ifade eden Özay Onur, “Gerçek belediyecilik işte budur. İnsanlara ve gönüllerine dokunmaktır. Özenle yapılmış bu iki yatırım, gerçek belediyeciliğin nasıl olması gerektiğini göstermesi bakımından da çok önemli. Türkiye’deki tüm belediyelere örnek olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Çatalhüyük Ören Yeri’ne yapılan Karşılama Merkezi’nin Avrupa’da sayılı merkezlerden biri olduğuna vurgu yapan Onur, “Rehberler olarak Avrupa’yı çok gördük. Ülkemizdeki müzeleri de biliyoruz. Karşılama Merkezi ve Müze Meram kalite kokuyor. Her ikisi de uzmanları tarafından özenle tasarlanmış. Yıllardır Konya’ya gelir gideriz ama Konya Kültürünü bu kadar güzel anlatan bir yer beklemiyorduk. Yine Konya’yı iyi biliyoruz ama yemekleri bu kadar kaliteli bir yer de hayal etmiyorduk. Müzede insan yaşamına dair her şey ve her dönem çok güzel anlatılmış.Rehberlerin, kelimelerle bu detayları anlatması çok zor. Herkesin bu güzelliği görmesini tavsiye ediyorum.” dedi.

Nevşehir Rehber Odası üyelerinin ziyareti çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.