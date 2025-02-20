Bursa İnegöl'de Şükrünailipaşa Anaokulu öğrencileri, okul öncesi eğitimin bir parçası olan kurum ve meslek tanıtımları kapsamında İnegöl Belediyesi’ni ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Şükrünailipaşa Anaokulu öğrencileri, okul öncesi eğitimlerinin bir parçası olarak kurum ve meslek tanıtımları kapsamında İnegöl Belediyesi ve Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Öğrenciler, ziyaretleri sırasında belediyenin işleyişi ve zabıta teşkilatının görevleri hakkında bilgilendirildi.

Zabıta Müdürlüğü ziyareti sonrasında öğrencilere belediyenin hizmet alanları ve belediyeciliğin önemi anlatılırken, yerel yönetimlerin şehirdeki rolüne ilişkin de bilgiler verildi.

Zabıta Müdürlüğü personeli mihmandarlığında yapılan kurum ziyaretinde öğrencilere zabıtaların görevleri ve şehirdeki düzeni sağlamak adına yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler verildi.

Daha sonra Çözüm Merkezi ve İnegöl Belediyesi İzleme Değerlendirme Merkezleri ziyaret edilerek incelendi ve buralar hakkında bilgilendirmeler yapılırken, öğrenciler, belediye ve zabıta çalışanlarına teşekkür ederek öğrendikleri yeni bilgilerle okullarına geri döndüler.