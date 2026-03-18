Konya Karatay Belediyesi ile Viyana Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde, Avusturya'nın başkenti Viyana'da açılan 'Mesnevi'den Hikayeler' Geleneksel Sanatlar Sergisi, Mevlana'nın evrensel mesajlarını sanatla buluşturarak ziyaretçilerden tam not aldı.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını uluslararası platformlara taşıyan 'Mesnevi'den Hikayeler' Geleneksel Sanatlar Sergisi, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle sona erdi. Viyana Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilen sergi sanatseverlerin beğenisini kazandı.

MESNEVİ'DEN İLHAM ALAN 33 ESER SERGİLENDİ

Mevlana'nın ölümsüz eseri Mesnevi'den ilham alınarak hazırlanan sergide, 28 sanatçının 33 eseri yer aldı. Hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru ve kalem işi gibi geleneksel sanat dallarında hazırlanan eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

ÖZTÜRK: SERGİ MEVLANA'NIN EVRENSEL MESAJLARINI YANSITIYOR

Viyana Başkonsolosu Büyükelçi Ece Öztürk, Mesnevi'nin yüzyıllar geçmesine rağmen insanlığa yön vermeye devam ettiğini vurguladı. Öztürk, Mesnevi'nin insan ruhunun derinliklerine yapılan bir yolculuğu temsil ettiğini belirterek, sergide yer alan eserlerin Mevlana'nın sevgi, hoşgörü ve insanlığa dair evrensel mesajlarını yansıttığını ifade etti.

Sanatçı Asiye Kafalıer Dönmez ise sergiye gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

KILCA: MEVLANA'NIN MESAJLARINI VİYANAYA TAŞIDIK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Mevlana'nın evrensel mesajlarını uluslararası platformlara taşımaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Başkan Kılca, 'Karatay Belediyesi olarak kadim kültürümüzü ve değerlerimizi sanat aracılığıyla dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz. 'Mesnevi'den Hikayeler' sergimizle Hazreti Mevlana'nın sevgi, hoşgörü ve birlik mesajlarını Viyana'ya taşıdık. Sergimize gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece memnun etti.' dedi.



