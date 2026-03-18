Ankara İtfaiyesi, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde yangın ve kaza risklerine dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Özellikle mutfak kullanımı, elektrikli cihazlar ve bayram tatili nedeniyle artacak trafik yoğunluğu konusunda tedbirli olunması çağrısı yapan İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, 3 buçuk gün sürecek Ramazan Bayramı tatili boyunca ekiplerin tam kapasite görev yapacağını belirtti.

Çeri, 'Ankara İtfaiyesi olarak her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da görevimizin başındayız. Personel sayımızı ve araç filomuzu güçlendirerek kapasitemizi daha da büyüttük. Ankara'nın dört bir yanında 49 itfaiye istasyonumuzla, 7 gün 24 saat teyakkuz hâlindeyiz' dedi.

EVDEN ÇIKMADAN ÖNCE BU ÖNLEMLERİ ALIN

Bayram tatilinde şehir dışına çıkacak vatandaşlara seslenen Çeri, su ve doğal gaz vanalarının mutlaka kapatılması gerektiğini belirterek, elektrikli cihazlar konusunda da dikkatli olunmasını istedi.

Çeri, 'Yola çıkmadan önce su ve doğal gaz vanalarını mutlaka kapatın. Televizyon, şarj adaptörü, ütü, çamaşır makinesi gibi cihazların fişlerini prizden çekmeyi unutmayalım. Sürekli çalışması gereken bir cihaz yoksa şalteri indirebiliriz. 'Nasıl olsa düğmesinden kapalı' dememeliyiz' ifadelerini kullandı.

YANGIN MERDİVENLERİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Son dönemde yangın merdivenlerinde bırakılan eşyaların ciddi risk oluşturduğunu belirten Çeri, bu alanların kesinlikle boş tutulması gerektiğini vurguladı.

'Yangın merdivenleri binalarımızın can damarıdır. Tahliyeyi engelleyecek saksı, bisiklet, dolap, ayakkabılık ve koli gibi eşyaların bu alanlara bırakılmaması gerekiyor. Yangın merdivenleri her an kullanıma hazır olmalıdır' diyen Çeri, vatandaşlardan bu konuda hassasiyet göstermelerini istedi.