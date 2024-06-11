Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yüz yüze ve uzaktan eğitimle gerçekleştireceği Genç KOMEK Yaz Okulu’nda kayıt süreci başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya genelinde gerçekleştireceği Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde hizmet veren Genç KOMEK’in her yaz döneminde kendisini yenileyen ve geliştiren yapısıyla çocukların ilgisini çekmeye devam ettiğini belirtti.

Bu ilginin kayıt dönemlerinde yapılan başvurularla kendini gösterdiğini ifade eden Başkan Altay, “Bilgehanelerimiz, Lise Medeniyet Akademilerimiz ve Genç KOMEK gibi birçok eğitim birimimizle gençlerimizin eğitimine destek oluyoruz. Öğrencilerimiz Genç KOMEK Yaz Okulu’na bu yıl da ister uzaktan ister yüz yüze eğitim seçenekleriyle başvuru yapabiliyor. Verimli ve eğlenceli bir yaz geçirmek isteyen 7-14 yaş aralığındaki tüm öğrencilerimizi 25 Haziran’a kadar kayıt yaptırmaya davet ediyorum” dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Çocukların akademik ve sosyal becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği Genç KOMEK Yaz Okulu’nun yüz yüze eğitim programında; Kur’an-ı Kerim, Değerler Eğitimi, Resim, İngilizce, Arduino, Oyun Temelli Matematik, Tiyatral Etkinlik, Algoritma, Etkileşimli ve Hızlı Okuma, Akıl ve Zeka Oyunları, İp Sanatı, Kodlama, El İşi Teknikleri, Geleneksel Oyunlar, Bilgisayar Destekli Görsel Tasarım, Etamin, SketchUp, Makrome ve El Sanatları dersleri yer alıyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla uzaktan eğitim seçenekleri de sunulan Genç KOMEK’te her yaş grubu için farklı branşlarda planlanan eğitim paketleriyle 25 kişilik sınıflarda eğitim veriliyor. Genç KOMEK’in uzaktan eğitimine sadece Türkiye’den değil, dünyanın dört bir yanından öğrenciler de katılabiliyor. Genç KOMEK’e önceki yıllarda Kanada, Fransa, İngiltere ve Mısır gibi çeşitli ülkelerden öğrenciler katıldı.

ÖĞRENCİLER KATILACAKLARI YARIŞMALARDA SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANACAK

Yaz okulu boyunca öğrenciler, devamlılık, görev tamamlama ve değerler eğitimi yarışmalarında aldıkları puanlar ile sürpriz hediyeler kazanma fırsatı bulacak. Ödüller, her öğrencinin kendi yaş grubu içinde puanlanarak belirlenecek. Kazanılan ödüller, @komekkonya sosyal medya adresinde yayınlanan linkten öğrenilebilecek ve seçilen kurs merkezlerinden teslim alınabilecek. Konya dışından katılan öğrencilerin ödülleri ise kargo ile adreslerine gönderilecek.