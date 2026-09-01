Konya Büyükşehir Belediyesi 6. Çalışan Gençlik Futbol Turnuvası, bu yıl da büyük heyecana sahne oldu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalışan Gençlik Meclisi'nin 6.'sını düzenlediği futbol turnuvasında heyecan, oynanan final müsabakasıyla tamamlandı.

32 takımın mücadele ettiği ve centilmenlik ruhunun ön planda olduğu turnuvanın finalinde Tika Taka, Real Saraçoğlu'nu 5-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Final maçını takip eden AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konyaspor Kulüp Başkanı Ömer Atiker, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek, Konyaspor Kaptanı Adil Bayındır, Konyasporlu Bahadır Han Güngördü ve Rajmund Toth ile Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Kuyucu dereceye giren takımlara kupalarını ve madalyalarını takdim etti.

Toplam 32 takımın katılımıyla Ağustos ayı başında Şehit Nihat Gün Spor Tesisleri'nde başlayan turnuvada gençler, şampiyonluk için mücadele etti. Tek maç eleme usulüyle gerçekleştirilen turnuva boyunca heyecan dolu karşılaşmalar oynanırken, centilmenlik ve takım ruhu da ön planda oldu.

Final müsabakasında Tika Taka ile Real Saraçoğlu karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede rakibini 5-1 mağlup eden Tika Taka, 6. Çalışan Gençlik Meclisi Futbol Turnuvası'nın şampiyonu oldu.

Final müsabakasını AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konyaspor Kulüp Başkanı Ömer Atiker, Konyasporlu yöneticiler, Konyaspor Kaptanı Adil Bayındır ile yeşil beyazlı futbolcular Bahadır Han Güngördü ve Rajmund Toth, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek ile Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Kuyucu da takip etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen ödül töreninde protokol üyeleri, turnuvada şampiyon olan Tika Taka ile dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını takdim etti.

Büyük rekabetin yaşandığı turnuvada üçüncü Crazy Ottomans olurken dördüncü de Kuzenler FC oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi tarafından her yıl düzenlenen organizasyon, çalışan gençlerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak, gençler arasındaki dostluk ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.