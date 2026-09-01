Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı, anlamlı bir iş birliğine ev sahipliği yaptı.

MERSİN (İGFA) - Kentte faaliyet gösteren pet kuaförler ile gönüllü hayvanseverler, sahiplendirilmeyi bekleyen patili dostların bakımını yapmak için Kaşlı Bakımevi'nde bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde hâlihazırda pet kuaför hizmeti sunulurken, gerçekleştirilen iş birliği sayesinde aynı anda çok sayıda can dostun tıraş ve tırnak bakımları gerçekleştirildi.

Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nın Sahiplendirme Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe kentte faaliyet gösteren 10 pet kuaför ile çok sayıda hayvansever katıldı.

CAN DOSTLARIN BAKIMLARI YAPILDI

Köpeklerin bir bölümü Sahiplendirme Merkezi'ndeki alanda, bir bölümü ise bakımevinin ana binasında bulunan pet kuaför odasında tıraş edildi.

Can dostların aynı zamanda banyoları yaptırılarak bakımları tamamlandı. Gerçekleştirilen çalışma ile hem bakımevinde yaşayan hayvanların daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürmesine katkı sunuldu hem de onların sahiplendirilme süreçlerine destek olunması amaçlandı.

Düzenli bakım ve temiz bir görünümün, can dostların yeni yuvalarına kavuşma sürecine de olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nı yalnızca hayvanların bakım ve tedavilerinin gerçekleştirildiği bir alan olarak değil, aynı zamanda hayvanseverlerin gönüllü olarak katkı sunabilecekleri bir yaşam alanı olarak değerlendiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, kedi ve köpeklerin bakımına destek olmak, onların yaşam koşullarını iyileştirmek ve çeşitli gönüllülük çalışmalarına dâhil olmak isteyen tüm hayvanseverlere Kaşlı Bakımevi'nin kapılarını açık tutuyor.