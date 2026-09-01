Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yaz boyunca neşe ve eğlence dolu anlar yaşatmak amacıyla hayata geçirdiği 'Bir Tır Mutluluk' projesi, Sakarya'nın dört bir yanına ulaştı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Bir Tır Mutluluk' projesi, yaz boyunca şehrin farklı noktalarında çocukların yüzünü güldürdü.

Bir aylık takvim boyunca 16 ilçede 32 mahalleyi dolaşan mutluluk tırı, 3 bin 200'den fazla çocuğa mutluluk ve neşe ulaştırdı.

Çocukların yaz tatilini daha keyifli ve eğlenceli geçirmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında Mutluluk Tırı, toplamda 560 kilometrelik güzergâh kat etti.

Gittiği her mahallede animasyon ekibi çocuklara yönelik oyunlar, dans gösterileri ve çeşitli aktiviteler düzenlerken, açık hava film gösterimleriyle mahallelerde yaz akşamları sinema keyfine dönüştü. Patlamış mısır ve pamuk şeker ikramlarının da yer aldığı programlarda çocuklar doyasıya eğlendi. Çocukların yanı sıra ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, özel bireylere, doğum günü olan vatandaşlara ve şehit çocuklarına özel hediyeler takdim edildi. Şehrin farklı ilçelerinde çocuklarla bir araya gelen Mutluluk Tırı, eğlenceyi mahallelerin ayağına taşıdı.