Ordu, triatlon heyecanına bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek 2026 Triatlon Bölgesel Lig Final Yarışları, 5 Eylül Cumartesi günü Altınordu ilçesinde gerçekleştirilecek.

ORDU (İGFA) - Ordu, sporun merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde kentte farklı branşlarda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapılıyor.

Bu organizasyonlardan biri olan triatlon yarışları da bu yıl 7'nci kez Ordu'da düzenlenecek.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN 275 TRİATLET KATILACAK

Türkiye'nin farklı şehirlerinden 275 triatletin katılacağı 2026 Triatlon Bölgesel Lig Final Yarışları, Altınordu ilçesinde Bahçelievler-Akyazı Mevkii ile Tayfun Gürsoy Parkı çevresinde gerçekleştirilecek.

Yarışlarda sporcular yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında dereceye girebilmek için mücadele edecek.

YARIŞLAR SAAT 08.00'DE BAŞLAYACAK

5 Eylül Cumartesi günü saat 08.00'de Genç Elit ve Yaş Grupları kategorilerinin startıyla başlayacak yarış programı, saat 11.00'de M1, M2 ve M3 kategorilerindeki kadın ve erkek sporcuların startıyla devam edecek.

Dereceye giren sporcular için düzenlenecek ödül töreni ise saat 15.00'te Ordu Tenis Kortları'nda gerçekleştirilecek.

ORDU'NUN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK

2026 Triatlon Bölgesel Lig Final Yarışları, sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olurken, Ordu'nun sahip olduğu doğal güzelliklerin, sportif altyapının ve turizm potansiyelinin tanıtımına da önemli katkı sunacak.

Türkiye'nin farklı noktalarından gelecek sporcular ve beraberindeki kafileler, organizasyon kapsamında Ordu'da konaklayarak kentin tanıtımına ve ekonomisine de katkı sağlayacak.