Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sultan II. Abdülhamid Han döneminde inşa edilen Tarihi Hicaz Demir Yolu'nun 118. yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

ANKARA (İGFA)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hicaz Demir Yolu'nun Osmanlı Devleti'nin son dönemine, ümmetin dayanışmasına ve Medine-i Münevvere'ye uzanan büyük bir medeniyet projesine şahitlik ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, tarihi hattın günümüzde Kalkınma Yolu Projesi ile modernize edileceğini ve bölgenin ulaşım ile ticaret hayatındaki rolünün yeniden güçlendirileceğini ifade ettiği paylaşımında '118. yılında bu büyük mirası saygıyla yâd ediyorum' ifadelerini kullandı.