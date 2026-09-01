Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından emeklilerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve kültürel bağlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen 'Hatırdan Hatıraya Kültür Turları' projesi kapsamında 31 ilçeden 10 bin emekli büyüğümüz, şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından emeklilerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve kültürel bağlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen 'Hatırdan Hatıraya Kültür Turları' projesi yoğun ilgiyle tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Hatırdan Hatıraya Kültür Turları' projesinin Konya Modeli Belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, 'Hayatları boyunca aileleri, çocukları ve ülkemiz için büyük fedakârlıklarda bulunan emeklilerimizin her zaman yanında olmaya, onların hayatına değer katmaya gayret ediyoruz. Projemizle hemşehrilerimizin günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşmasını, şehrimizin birbirinden kıymetli tarihi ve doğal güzelliklerini görmesini, yeni dostluklar kurmasını ve güzel hatıralar biriktirmesini amaçladık' diye konuştu.

'KONYA'NIN HER KÖŞESİ AYRI BİR MEDENİYET HAZİNESİ'

Konya'nın binlerce yıllık tarihiyle eşsiz bir medeniyet birikimine sahip olduğunu vurgulayan Başkan Altay, 'Konya, sadece merkezinden ibaret olmayan, 31 ilçesinin her birinde ayrı bir tarih, kültür ve doğal güzellik barındıran çok özel bir şehir. Emeklilerimizi düzenlediğimiz kültür turlarıyla şehrimizin farklı noktalarıyla buluşturduk. Mevlâna Müzesi'nden Sille'ye, Beyşehir'den Akşehir'e, Çatalhöyük'ten Derebucak'a kadar birbirinden kıymetli rotalarda hemşehrilerimizin Konya'yı daha yakından tanımasına vesile olduk. İki ay devam eden gezilerimize 31 ilçemizden 10 bin emekli büyüğümüz katıldı. Bizleri yalnız bırakmadıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimize ve ülkemize yıllarca emek veren kıymetli büyüklerimiz için çalışmaya, onların hayatlarını kolaylaştıracak ve güzelleştirecek projeler üretmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

10 BİN EMEKLİ KONYA'NIN GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETTİ

İki ay boyunca gerçekleştirilen program kapsamında 10 bin emekli vatandaş, 5 farklı rota üzerinde düzenlenen gezilere katıldı. Profesyonel rehberler eşliğinde gerçekleştirilen turlarda vatandaşlar, Konya'nın tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra eşsiz doğal güzelliklerini de yakından görme imkânı buldu.

Programlara katılan emekliler, programdan son derece memnun kaldıklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

İlçelerden şehir merkezine gelen emekliler; Mevlâna Müzesi, Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Tropikal Kelebek Bahçesi ve Sille'yi gezdi. Beyşehir ve Seydişehir turuna katılan emekliler; Beyşehir Tekne Turu, Eşrefoğlu Camii ve Arastası, Seyyid Harun Veli Camii ve Kuğulu Tabiat Parkı'na giderken; Akşehir rotasına katılanlar Nasrettin Hoca Türbesi, Gülmece Parkı, Tarihi Kilise, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, Nasrettin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Akşehir Ulu Camii ve Batı Karargâhı Müzesi'ni ziyaret etti.