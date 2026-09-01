Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 22'nci Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 145 çocuk ve ailesi keyifli bir gece yaşadı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer'in bir dayanışma kenti olduğunu belirterek, bunun en güzel örneklerinden birinin yaşandığını kaydetti.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin her yıl sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği Geleneksel Sünnet Şöleni, bu yıl da coşkuyla gerçekleşti. Sosyal destek projeleri kapsamında belirlenen 145 çocuk, kendileri için hazırlanan programla eğlenceli bir gece geçirdi. Çocuklar için düzenlenen şölen, geleneksel şehir turuyla başladı. FSM Hastane Alanı'nda bir araya gelen aileler ve çocuklar, 25 araçlık konvoyla Nilüfer Davet Salonu'na geldi.

Nilüfer Davet Salonu'ndaki akşam yemeğine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra Osmangazi Belediye Başkan Vekili Cemile Yılgör, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri, Yeni Parti İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Yeni Parti Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, İyi Parti Nilüfer İlçe Başkanı Selahattin Çakmak ve muhtarlar katıldı.

Programın açılışında mevlit okunmasının ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, konuklara hitap etti.

Konuşmasında dayanışmanın önemine vurgu yapan Başkan Şadi Özdemir, 'Her zaman söylüyoruz; Nilüfer gerçekten bir dayanışma kenti. Bu akşam da yine bir dayanışma örneğini hep birlikte sergiliyoruz. Burada bize destek olan çok sayıda partnerimiz var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız sağlıklı, güzel bir hayata başlasınlar; ailelerimiz birbirleriyle tanışsınlar, bir arada otursunlar. Kardeşlikleri başlasın ve yürüsün istiyoruz. Bunu da yine geleneksel olarak her yıl yapmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Şadi Özdemir, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. Şölenin düzenlenmesinde sponsor olan Acıbadem Hastanesi, Doruk Sağlık Grubu, Koza Sağlık Grubu, Medicana Sağlık Grubu, VM Medical Park Hastanesi, Nilüfer Davet, Vivaldi Çikolata, Nobles Endüstriyel Tüketim Ürünleri Şirketi, Mavi Balon, Mercedes Benz Team 16 Bursa Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Brosder Birlikte Otomobil Severler Derneği, Tüm Otomobil ve Tadilatçıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Laruz Wedding firmalarının temsilcilerine Başkan Şadi Özdemir, teşekkür ederek, hediye takdim etti.

Gecede 22. Geleneksel Sünnet Şöleni anısına hazırlanan kutlama pastası, protokol üyeleri ve çocukların katılımıyla kesildi. Ali Likoğlu ve Orkestrası, seslendirdiği hareketli şarkılarla salondaki coşkuyu artırdı. Sahneye çıkan minikler ve aileleri, müzik eşliğinde dans etti.