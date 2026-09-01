AdaDans Folklor Topluluğu, Karadağ'da düzenlenen Uluslararası Adriyatik Folklor Festivali'ne katıldı. Canlı müzik ve yöresel oyunlarla Türk folklorunu tanıtan grup, Budva ve Petrovac'ta sergilediği performanslarla büyük beğeni topladı.

Mesut IŞIK / İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Karadağ'da yapılan Uluslararası Adriyatik Folklor Festivali'ne Türkiye adına AdaDans Folklor Topluluğu katıldı.

Karadağ'da yapılan Budva ve Petrovac merkezli folklor festivaline AdaDans dışında Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek , Polonya, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs'tan topluluklar katıldı.

4 gün süren festivalde Budva ve Petrovac şehirlerinde gösteriler yapıldı.

Bütün katılımcıların cd müzik ile katıldığı gösterilere AdaDans canlı müzik, davul zurna ile katılarak tüm seyircilerin ve katılımcıların övgüsünü kazandı.

AdaDans kurucusu ve eğitmeni Mine Seven katıldıkları festival ile ilgili bize şunları söyledi 'Uzun zamandır bu festival için davet alıyorduk, bu sene nasip oldu. Adriyatik'teki festivaller içinde Karadağ'da yapılan bu festivalin bambaşka bir yeri var, biz de ona göre hazırlandık, canlı müziğimiz, yöresel kıyafetlerimiz, Artvin ve Gaziantep yöresinden oyunlarımızla seyredenlere Türk folklorunu tanıttık ve sevdirdik. Diğer gruplar ile önümüzdeki yıl yeni festivallerde buluşmak üzere vedalaştık. Önümüzdeki yıl için şu anda Yunanistan, Gürcistan ve Macaristan davetlerimiz elimizde, hangisine gidebilecegimize henüz karar vermedik'

2017 yılında İstanbul Büyükada'da Mine Seven tarafından kurulan AdaDans halk oyunları, sirtaki, Zeybek, zeibekiko gibi danslarla ilgili her sene yeni kurslar açıyor ve uluslararası festivallerde yer alıyor.